Un centrale per Mourinho: quattro nomi per accontentare lo Special One

Da tempo José Mourinho cerca un difensore centrale in più per completare la retroguardia: i nomi per accontentare lo ‘Special One’

È tempo di calciomercato invernale ormai, con la sessione di gennaio ormai alle porte. In casa Roma i trasferimenti saranno sicuramente limitati, visti i paletti imposti dall’Uefa per il Fair Play Finanziario. La strategia sembrerebbe rimanere quella del ‘uno esce e uno entra’. Da tempo però José Mourinho ha una richiesta mai soddisfatta dal club.

Infatti lo ‘Special One’ da tempo chiede un altro difensore centrale che possa completare il reparto difensivo giallorosso. Nel corso delle sessioni di calciomercato passate sono stati gli infortuni a fare in modo che la Roma virasse su altri obiettivi piuttosto che su un centrale. In estate però Mourinho potrebbe essere accontentato, anche in caso di permanenza di Smalling. Il difensore inglese ha un contratto fino a giugno con la Roma, con opzione di rinnovo su sua decisione. Ma sulle sue tracce ci sarebbero già diversi club come Juventus e Inter.

Calciomercato Roma, da Kiwior a Hincapie: i nomi per accontentare Mourinho

Rinnovo o non per Chris Smalling, i piani della Roma non cambierebbero. Anche con la permanenza dell’inglese infatti la Roma cercherebbe un difensore centrale per accontentare finalmente Mourinho.

Uno dei nomi nel mirino dei giallorossi sarebbe quello di Jakub Kiwior, difensore dello Spezia che dopo un’ottima stagione con i bianconeri ha attirato l’interesse di diversi club. Oltre alla Roma infatti ci sarebbero anche Juventus, Milan e Inter in Serie A. Due osservati speciali in Germania invece per Tiago Pinto, general manager della Roma. Il primo sarebbe Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte in scadenza a giugno. La difficoltà maggiore per N’Dicka sarebbe l’asta che si scatenerà a gennaio con tante pretendenti in corsa. L’altro nome invece sarebbe quello di Piero Hincapie, centrale del Bayer Leverkusen autore anche di un ottimo Mondiale. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Milan. L’ultimo nome, ma non per importanza, potrebbe essere quello di Becir Omeragic. Il difensore classe 2002 di proprietà dello Zurigo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe essere una delle soluzioni per la retroguardia a parametro zero. Dunque quattro opzioni per accontentare Mourinho che potrebbe dare maggiore stabilità alla difesa della Roma.