Addio a Mourinho, la Juventus lancia la sfida all’Inter

Altro duello di mercato in vista tra Juventus e Inter, i bianconeri sfidano i nerazzurri su un obiettivo in uscita dalla Roma

Mentre, fuori dal campo, la Juventus attende gli sviluppi, penali e sportivi, dell’inchiesta Prisma che ha complicato e non poco gli orizzonti futuri nell’immediato e a medio termine, dal punto di vista calcistico guarda a un 2023 in cui cercare di risollevarsi da ultime stagioni non positive.

Da martedì, la squadra, o almeno parte di essa (c’è ancora da attendere i giocatori impegnati ai Mondiali), è di nuovo agli ordini di Allegri per preparare la seconda parte della stagione. In questa fase, il tecnico livornese è investito di una grande responsabilità, per provare a compattare l’ambiente e isolare la compagine dalle tempeste esterne, per farla rendere al meglio. L’obiettivo primario sarà mantenere il piazzamento Champions, insieme a quello di avanzare il più possibile nelle coppe. La speranza, è quella di alzare un trofeo e magari rientrare in corsa per lo scudetto, per una rimonta assai difficile, ma guai a dare per morta la Vecchia Signora e soprattutto quella guidata dal livornese. Nel frattempo, Cherubini, l’altro uomo che detiene al momento la piena responsabilità dell’area sportiva, ragiona sulle possibili mosse di mercato. Il momento è delicato e ipotizzare grandi investimenti nell’immediato è assai difficile. Qualcosa, a gennaio, potrebbe muoversi, ma si guarda anche a giugno, con un nome che entra prepotentemente nel radar e per il quale viene lanciata la sfida all’Inter (dove c’è quel Marotta di cui si parla come suggestione per un ritorno proprio in estate).

Juventus, idea Smalling a zero a giugno: testa a testa con l’Inter

Il giocatore in questione è Chris Smalling. Un profilo che tornerebbe utile essendo un colpo possibile a parametro zero, essendo il suo contratto in scadenza con la Roma a giugno.

Il rinnovo con i giallorossi potrebbe scattare al raggiungimento del 50% delle presenze, ma l’ultima parola spetterebbe al difensore inglese. Un profilo che interessa molto a Massimiliano Allegri per la sua esperienza. Secondo ‘Tuttosport’, la Juventus potrebbe prepararsi a offrire un biennale al britannico, a cifre più elevate rispetto a quelle proposte dalla Roma (3 milioni e mezzo di euro).