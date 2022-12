ESCLUSIVO | Dal derby di Milano alla Roma, l’agente di Hincapié fa chiarezza

Reduce dall’esperienza al Mondiale con l’Ecuador, Piero Hincapié è uno dei profili maggiormente apprezzati in Europa

Milan, Napoli, Roma e adesso Inter. Già dalla scorsa estate, il nome di Piero Hincapié è finito in orbita Serie A, ma grazie alla vetrina del Mondiale le voci sul conto del difensore 20enne sono tornate ad intensificarsi nelle ultime settimane. Reduce da un’ottima prima stagione europea, il mancino del Bayer Leverkusen ha calamitato su di sé anche le attenzioni della Premier League (Arsenal e Tottenham in particolare).

Forte di un contratto in scadenza a giugno 2026, il club tedesco a gennaio non sembra intenzionato a cedere il ragazzo, valutato non meno di 25-30 milioni di euro. Una posizione che è condivisa anche dall’entourage del calciatore. “L’Inter non mi ha chiamato. Il ragazzo ha un contratto con il Bayer e si trova molto bene lì – ha esordito in esclusiva a Calciomercato.it il suo agente, Manuel Sierra – È vero che tutti parlano di lui e che si parla con molta gente, però non c’è nessuna offerta ufficiale”.

Calciomercato Inter e Milan, i numeri di Hincapié

Abile a giostrare sia da difensore centrale, sia da esterno sinistro, Hincapié è un titolare inamovibile dell’Ecuador (già 24 gettoni per lui con la nazionale maggiore) e ha impressionato tutti sin dai suoi primi mesi europei. Acquistato per circa 6,5 milioni di euro, l’ex Talleres in una stagione e mezzo in Germania ha già collezionato 51 presenze, 3 gol e un assist con la maglia del Bayer. Un biglietto da visita importante da esibire ai suoi tanti estimatori.