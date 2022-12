ESCLUSIVO Claudia Garcia: “CR7-Juve, nessun rimpianto. Danilo a vita in bianconero”

Claudia Garcia, giornalista portoghese e Ceo dell’agenzia Savoir Sport, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. Da Cristiano Ronaldo a Danilo, passando per il futuro al Milan di Leao

E’ sicuramente Cristiano Ronaldo uno dei grandi sconfitti dell’ultimo Mondiale in Qatar, che nella finale tra Argentina e Francia ha visto il trionfo del grande rivale Leo Messi.

Dopo la rottura con il Manchester United, CR7 sarebbe vicino a dire addio al calcio che conta per accettare la folle offerta dell‘Al-Nassr e trasferirsi così in Arabia Saudita. Del futuro del cinque volte Pallone d’Oro – oltre a tante altre stelle del calcio portoghese (e non solo) che si intrecciano a doppio filo con la Serie A – abbiamo parlato in esclusiva con Claudia Garcia, Ceo dell’agenzia di comunicazione Savoir Sport e giornalista di RSI Sport, Rai Sport e SIC. “E’ difficile che Cristiano trovi una squadra che giochi la Champions League. Non lo vedo accettare contratti alla Ibrahimovic o guadagnare 1 milione di euro allo Sporting per sei mesi. L’offerta araba è davvero pesante, si parla di 200 milioni di euro per dieci anni tra campo e poi nella veste di ambasciatore una volta terminata la carriera. Sarebbe multimilionario, gli aprirebbe diverse porte quando smetterà di giocare e potrebbe fare tante cose considerando quanto conta a livello mondiale la sua immagine. Ronaldo diventerebbe un imprenditore, un po’ come Beckham che ha comprato un club come l’Inter Miami negli Stati Uniti e fatto da testimonial per i Mondiali in Qatar”.

Claudia Garcia prosegue nella sua intervista a Calciomercato.it: “Se Ronaldo si è pentito di aver lasciato la Juventus? Secondo me no, sarebbe successa la stessa cosa che poi si è verificata al Manchester United. Già veniva criticato e non sarebbe stato sempre titolare in bianconero. Il primo anno allo United comunque è stato positivo, ha fatto bene segnando tanti gol. Sono stati gli ultimi sei mesi di troppo e in quel frangente si è arrivati allo scontro che lo ha portato a dare l’addio ai ‘Red Devils’. Secondo me lui è uscito un po’ troppo presto dal Real Madrid, poteva restare altri due anni per poi venire a chiudere la carriera in Italia. Avrebbe sicuramente trovato una squadra, stiamo vedendo che tanti campioni avanti con l’età a 37-38 anni trovano comunque un contratto importante in Serie A“.

Calciomercato Milan, Claudia Garcia: “Leao vuole restare ma il rinnovo è complicato”

Da Ronaldo a Leao, con il futuro in rossonero del gioiello lusitano che tiene sempre banco a Milanello.

“Ogni giorno che passa è favorevole a Leao e non al Milan. Maldini e Massara volevano chiudere il rinnovo prima del Mondiale, ma questo non è successo. In Qatar non era un titolare con il Portogallo, però entrando dalla panchina ha segnato e fatto la differenza. Ha dimostrato di poter brillare anche in un palcoscenico prestigioso come la Coppa del Mondo. Tante big hanno messo gli occhi su di lui, ma Leao per quello che so io vuole restare a Milano e credo che possano arrivare a una quadra con la società rossonera. Ad oggi rimane comunque una situazione complicata e la possibilità di liberarsi a zero tra un anno e mezzo potrebbe giocare a favore del calciatore”.

Nella rassegna in Qatar a mettersi in evidenza è stato anche Gonçalo Ramos, accostato alla Juventus in Serie A in caso di prematuro addio ai bianconeri di Vlahovic: “In Portogallo tutto ha un prezzo, se paghi bene un calciatore sono disposti a venderlo. Lui presto avrà voglia di misurarsi con il calcio che conta, però non so se sia un profilo adatto al calcio italiano – ha spiegato Claudia Garcia ai nostri microfoni – Gonçalo ha anche fisico ma è più un giocatore mobile, tecnico e che fa da raccordo con gli altri reparti. Un po’ come Raspadori nel Napoli. Ovviamente dipende dallo stile di gioco e dalla squadra in cui va a giocare: con Simone Inzaghi ad esempio non lo vedrei benissimo all’Inter, anche se un attaccante simile per caratteristiche come Immobile ha fatto molto bene alla Lazio con il tecnico piacentino. Ramos lo vedo più adatto a un campionato come la Premier League. Di lui si parla un gran bene da tempo, è stato sempre molto apprezzato in Portogallo e in tanti pensavano che avrebbe potuto fare ancora meglio di Darwin Nunez al Benfica”.

Un altro attaccante portoghese che presto potrebbe cambiare maglia è Joao Felix, in rotta con Simeone e l’Atletico Madrid: “Vedo difficile un suo trasferimento in Italia, guadagna 6 milioni netti all’anno e per muoversi sicuramente vorrà guadagnare di più rispetto al contratto che ha adesso con l’Atletico Madrid. Lo hanno preso a 120 milioni di euro e non credo si muova per 30-40 milioni. Cercheranno una formula creativa con prestito e obbligo di riscatto, non inferiore però ai 70-80 milioni di euro. In Serie A, a queste cifre, escluderei un arrivo di Joao Felix alla Juventus, all’Inter o al Milan, considerando il momento complicato post Covid che sta affrontando il calcio italiano. Lo vedo più in una squadra come il Paris Saint-Germain che si sta muovendo già per il futuro. E’ vero che hanno diversi fuoriclasse, però Messi se rinnova potrebbe restare solo per un altro anno mentre su Mbappe c’è sempre la corte serrata del Real Madrid”.

Calciomercato Juventus, Claudia Garcia: “Danilo chiuderà la carriera a Torino, Dalot impossibile a gennaio”

Claudia Garcia con la sua agenzia cura la comunicazione di Danilo, uno dei leader ormai della Juve di Massimiliano Allegri e vicino al rinnovo del contratto in scadenza al momento nel 2024.

“Può chiudere la carriera in Europa alla Juventus, lui è molto legato alla società ma anche alla città di Torino e ai tifosi. Si trova veramente bene con il club bianconero: ha vinto molto nella sua esperienza in Italia, però vuole continuare a vincere tanti trofei con la maglia della Juve. Quest’anno vogliono recuperare terreno in classifica per cercare di insidiare il Napoli, mentre in campo internazionale dopo l’uscita dalla Champions adesso la nuova missione è quella di arrivare in fondo in Europa League. La Juventus è stata sempre una squadra piena di leader, con gente esperta e navigata: non era assolutamente facile per lui, che arrivava da paesi con una cultura calcistica diversa, inserirsi come ha fatto e diventare un punto di riferimento dello spogliatoio. La sua mentalità da professionista a 360 gradi e con una grande cultura del lavoro, si sposa a meraviglia con un società professionalmente al top come la Juventus”.

Infine, sempre in ottica Juventus, Claudia Garcia intervenuta in esclusiva a Calciomercato.it si sofferma sul futuro di Diogo Dalot, nel mirino della ‘Vecchia Signora’ per il dopo Cuadrado: “A gennaio è praticamente impossibile che lasci il Manchester United. E’ scattata l’opzione per allungare il contratto e nei prossimi mesi discuterà con lo United del rinnovo. I ‘Red Devils’ vogliono proporgli un contratto a lungo termine e lui si trova molto bene a Manchester. Potrebbero arrivare a un accordo, se questo invece non succederà sarà una pista da seguire con molta attenzione nel prossimo mercato estivo. L’interesse della Juventus è concreto e confermato, ma è un giocatore che piace molto anche in Spagna. Al Mondiale è stato eletto come il miglior terzino destro della manifestazione e ha panchinato un certo Joao Cancelo nella nazionale portoghese… Nel suo ruolo è uno dei più completi al mondo per caratteristiche, dà ampie garanzie in difesa oltre a essere incisivo in fase di spinta. Rispetto all’esperienza al Milan è migliorato molto negli ultimi anni, specialmente quest’anno al Manchester United sotto la guida di ten Hag“.