Rebus Vlahovic nella tempesta bianconera: 100 milioni e bomber Mondiale

Le note vicende giudiziarie e le incertezze sul futuro della Juventus potrebbero cambiare gli scenari su Dusan Vlahovic. Qualche nube si addensa sulla permanenza alla Continassa del centravanti serbo

Si fanno sempre più insistenti le voci di addio anticipato di Dusan Vlahovic alla Juventus, in considerazione anche del delicato momento che sta attraversando la ‘Vecchia Signora’ fuori dal campo.

La difficile situazione economica, oltre alla tempesta propagatasi per l’indagine della Procura di Torino, potrebbero costringere il club bianconero a fare un grosso sacrificio per la prossima estate e a privarsi di uno dei gioielli della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La dirigenza della Continassa però continua a ritenere centrale il centravanti serbo nel progetto del club, anche se le note vicende giudiziarie potrebbero incidere in maniera importante sul mercato e gli obiettivi futuri della squadra. La Juventus lo scorso gennaio ha sostenuto un investimento considerevole per Vlahovic, versando oltre 80 milioni di euro nelle casse della Fiorentina per portarlo alla corte di Allegri.

Evidentemente servirà un assegno ancora più pesante e oneroso per strapparlo a fine stagione al sodalizio piemontese, con le big di Premier League – Arsenal e Manchester United specialmente – che vigilano con attenzione sugli scenari in merito al futuro dell’attaccante classe 2000. La Juve potrebbe chiedere una somma non inferiore ai 90 milioni di euro, o comunque vicina alla tripla cifra, per dare il via libera all’addio del suo bomber principe. Vlahovic (sotto contratto fino al 2026) nell’ultimo esercizio pesa sul bilancio bianconero per 73,5 milioni, mentre a fine giugno avrà un impatto di poco inferiore ai 60 milioni di euro sui conti della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, allarme Premier per Vlahovic: obiettivo Ramos in attacco

La Juventus, nel caso fosse costretta a cedere alle lusinghe delle big internazionali per il serbo, punterebbe ovviamente a monetizzare il più possibile e registrare una plusvalenza non inferiore ai 30 milioni, come peraltro avvenuto la scorsa estate con la cessione al Bayern Monaco di de Ligt. Tesoretto che successivamente la dirigenza andrebbe in parte a reinvestire sul mercato per cercare un degno sostituto, un profilo per intenderci come o simile a Gonçalo Ramos (valutato 40-50 milioni di euro dal Benfica) per età e prospettiva. Il baby portoghese si è messo in evidenza nella Coppa del Mondo in Qatar con una spettacolare tripletta nel match contro la Svizzera e aveva fatto intravedere tutte le sue qualità già nella doppia sfida della fase a gironi di Champions League proprio contro la Juve. Inoltre, i bianconeri confermerebbero Milik riscattando il polacco dal Marsiglia e darebbero ulteriore fiducia a Moise Kean nel reparto offensivo.

Al momento comunque Vlahovic pensa solamente a smaltire la delusione mondiale dopo l’eliminazione della Serbia e a recuperare la migliore condizione per la ripresa del campionato, considerando l’infiammazione pubalgica che lo ha limitato negli ultimi mesi. Al netto dei rumors di mercato l’ex Fiorentina adesso viene ritenuto incedibile dalla proprietà e dalla dirigenza bianconera, anche se i risvolti giudiziari e una Juve eventualmente fuori dalla Champions potrebbero ribaltare la prossima estate gli scenari sul suo destino al centro dell’attacco dello scacchiere di Allegri.