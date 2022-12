Adesso è ‘ufficiale’ per la Juventus: operazione da 40 milioni

La Juventus prova a concentrarsi anche sul campo e sulle future strategie per il mercato, nonostante le recenti indagini sui conti della società. Ufficializzata un’operazione da parte del club bianconero

La Juventus, investita dal ciclone sulle indagini della Procura di Torino oltre alle inchieste delle FIGC e della Uefa per i bilanci delle ultime stagioni, è tornata a riassaporare il campo dopo le due settimane di stop concesse da Massimiliano Allegri.

Al netto dei nazionali impegnati al Mondiale, la squadra bianconera si è ritrovata mercoledì alla Continassa per iniziare la preparazione in vista della ripresa del campionato, fissata il 4 gennaio con la trasferta sul campo della Cremonese. La ‘Vecchia Signora’ prima della lunga pausa per la Coppa del Mondo in Qatar aveva chiuso la prima parte di stagione con un rotondo 3-0 rifilato alla Lazio, collezionando la sesta vittoria consecutiva in Serie A che ha issato l’undici di Allegri fino al terzo posto in classifica dietro il Milan e finora l’imprendibile Napoli.

A fare la voce grossa nelle ultime uscite della Juve era stato Moise Kean, che contro i biancocelesti dell’ex Sarri aveva firmato una doppietta che ha trascinato i bianconeri alla vittoria. L’attaccante classe 2000 era risultato decisivo anche nel match precedente con il Verona, firmando 5 reti tra campionato e Champions nelle ultime cinque gare giocate da titolare. Uno score che ha ribaltato la stagione dell’ex PSG ed Everton, che fino a quel momento non aveva certamente brillato. Segnali importanti e che hanno perciò convinto la ‘Vecchia Signora’ a confermare Kean anche per il futuro.

Calciomercato Juventus, Kean ha convinto Allegri: tutte le cifre del riscatto

Il canterano si è guadagnato la fiducia di Allegri e della dirigenza della Continassa, tanto che la Juventus ha già ‘ufficializzato’ tramite l’ultima relazione finanziaria l’obbligo di riscatto del 22enne centravanti. Il sodalizio piemontese nell’estate 2021 aveva riportato sotto la Mole il giocatore dall’Everton in prestito oneroso biennale (7 milioni di euro) con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Obbligo evidentemente già scattato e fissato a 28 milioni, più altri 3 di bonus. A queste cifre, inoltre, vanno aggiunti circa 2 milioni tra oneri e premi. Il Kean bis (per lui contratto fino al 2025) costerà quindi complessivamente 40 milioni di euro alle casse della Juve. Una cifra pesante per un giocatore che si è preso la scena a suon di gol nell’ultima striscia vincente dei bianconeri e sul quale la società intende puntare tra presente e futuro.