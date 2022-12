CM.IT | Blitz e sorpasso all’Inter: lo vogliono subito in Serie A

Si complicano i piani dell’Inter sul calciomercato. Aumenta la concorrenza per il talento, ora un club di Serie A è passato in pole. Ecco come stanno le cose

L’Inter si prepara a riprendere la stagione dopo lo stop forzato per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, ma con tutta l’intenzione di fare la voce grossa in Serie A come sul calciomercato.

I nerazzurri, però, non hanno margini di spesa così elevati e la strategia di Giuseppe Marotta non può che essere quella di scovare i migliori talenti in circolazione o delle vere e proprie occasioni per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei nomi circolati nelle ultime settimane per la Beneamata è quello di Jesus Vazquez. Parliamo di un talento niente male: classe 2003, in forza al Valencia, ha già messo a referto le prime presenze in Liga. E poi è un mancino che gioca come laterale sinistra, con la capacità di interpretare il ruolo con buona continuità e struttura fisica. Caratteristiche che ne fanno un interprete di grande prospettiva anche come quinto in un centrocampo a cinque, lì dove la dirigenza dell’Inter stava cercando un’alternativa di livello. I nerazzurri, però, non sono più soli sul calciatore. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, Emiliano Moretti, dirigente del Torino, l’ha visionato di persona in un’amichevole qualche giorno fa. I suoi rapporti con il Valencia sono ottimi: lì ha giocato e lasciato un ottimo ricordo. Al momento, l’interesse del Torino è forte per gennaio, ma Vazquez e il Valencia stanno cercando di capire il progetto da impostare attorno al laterale. Infatti, Gaya e Lato chiudono le porte a una presenza costante del talento classe 2003 in campo. Bisognerà, quindi, capire cosa vorrà fare il club spagnolo con lui, ma in Italia le pedine si sono già mosse in una direzione ben precisa.

Il Torino si intromette per Vazquez: Inter superata

I granata sono passati, quindi, in prima fila per assicurarsi le prestazioni di Vazquez, superando anche l’Inter.

I nerazzurri, infatti, non sembrano orientati a privarsi di Robin Gosens in quella zona di campo e lì c’è anche Federico Dimarco, autore di un’ottima prima parte di stagione. E lo stesso discorso vale per il Benfica, al momento fermo in attesa di capire cosa succederà con Grimaldo, anche lui accostato a diversi club italiani. Bisognerà comunque aspettare l’evolversi della situazione: il Valencia, infatti, non ha messo in chiaro né il prezzo, né la modalità di trasferimento. Un dato di fatto, però, non può essere ignorato: il Torino è balzato in primo piano e Vazquez rappresenta un’opzione concreta per i piemontesi.