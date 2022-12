CM.IT | Intreccio Di Maria-Zaniolo: occasione brasiliana per l’erede

Il futuro di Zaniolo e Di Maria influenzerà le scelte di calciomercato di Juventus e Roma, a caccia di occasioni per il futuro

Mancano sempre meno giorni al ritorno della Serie A. Archiviata la rassegna iridata dei Mondiali, a partire dal 4 gennaio si tornerà a fare sul serio in campionato e diverse squadre hanno scelto l’estero per fare un richiamo di preparazione o per disputare amichevoli.

La Juventus, ad esempio, è attesa a Londra per la sfida contro l’Arsenal, mentre la Roma è partita oggi per il Portogallo, dove disputerà tre amichevoli. Valicando i confini del rettangolo verde, bianconeri e giallorossi sono al centro di numerose voci di mercato, legate anche al futuro di Di Maria e Zaniolo. Per il primo l’ipotesi di un addio a gennaio sembra remota, mentre il secondo non ha ricevuto ancora segnali importanti sul fronte rinnovo. Come è noto, il contratto del ‘Fideo’ scadrà a giugno 2023, mentre quello del 22 romanista è valido fino al 2024. In assenza di rinnovo, entrambi gli attaccanti mancini sembrano destinati a cambiare aria la prossima estate.

Calciomercato Juventus e Roma, occasione Tetê in fascia

Una situazione delicata che impone alle due dirigenze di iniziare il casting per scegliere gli eventuali sostituti dei calciatori. Già seguito dal Milan, dal Brighton del suo ex allenatore De Zerbi e da altre squadre di Premier League, Tetê rappresenta un’occasione da non perdere di vista.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, in virtù di un contratto in scadenza a dicembre 2023, lo Shakhtar Donetsk è pronto a considerare offerte per l’esterno mancino. Tesserato in prestito fino a giugno dal Lione, il 22enne di Alvorada ha perso protagonismo con l’arrivo di Laurent Blanc, nonostante un avvio di stagione pimpante (5 gol e 3 assist in 13 presenze). Ipotizzare un riscatto da parte del club francese, ad oggi sembra difficile. Stando così le cose, il club ucraino la prossima estate avrà l’ultima chance per monetizzare dalla cessione dell’ex Gremio, che potrebbe avvenire a cifre a dir poco vantaggiose per le squadre a caccia di profili simili, come Juve e Roma.

Non in possesso di passaporto comunitario, Tetê non può essere tesserato da bianconeri e capitolini a gennaio, ma in caso di ritorno alla base immediato, il Milan potrebbe avere voce in capitolo, avendo ancora slot per tesserare calciatori extra UE. Da tempo sulle tracce di Hakim Ziyech o di profili simili, in passato il club rossonero è stato già sondato per Tetê, ma all’epoca non furono ravvisati i margini per aprire una trattativa ufficiale.