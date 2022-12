Calciomercato Milan, via libera da Guardiola per l’erede di Leao

Il Milan spinge per il rinnovo di Leao ma si guarda anche intorno per le alternative: Guardiola apre a un colpo eccellente

Tre, i fronti principali cui guarda il Milan per il 2023 in questo momento. Sul campo, la squadra di Pioli si sta allenando per prepararsi alla ripresa stagionale a gennaio, con l’obiettivo di ricucire il gap con il Napoli primo in classifica. Sul mercato, Maldini e Massara osservano la situazione, per regalare al tecnico rinforzi adeguati in tal senso. E sul fronte ‘interno’, naturalmente, sperano di venire a capo del dossier Leao, il cui rinnovo in sospeso tiene banco.

La situazione, così come raccontata in queste settimane da Calciomercato.it, è nota. Il Milan ha incassato da Leao e dal suo entourage la volontà a trattare il rinnovo, ma l’intesa, nell’ultimo summit a ottobre, non è stata trovata. Dal giocatore, impegnato al Mondiale in Qatar, sono arrivate nuove aperture, per un incontro che avverrà al suo ritorno in Italia. Ma dal punto di vista economico trovare una quadra non sarà semplice, rimanendo distanza tra domanda e offerta per l’ingaggio e ballando sempre sul tavolo la questione dei quasi 20 milioni di euro dovuti dal giocatore allo Sporting. Il Milan intanto ha già ricevuto offerte per Leao, come una dal Chelsea con una contropartita importante, come raccontato dall’agente FIFA Mario Cenolli a TV PLAY. E dal punto di vista delle alternative, per non farsi cogliere impreparato, si guarda intorno: i rossoneri coltivano una idea Dembelé per il dopo Leao. Ma non è l’unico nome.

Milan, occasione Grealish: affare possibile per il dopo Leao, ecco come

Come anticipato da Calciomercatoweb.it, infatti, il Milan potrebbe tuffarsi su Jack Grealish. Notizia rilanciata in Inghilterra anche dal ‘Mirror’, per uno scenario di mercato da non sottovalutare. L’attaccante inglese, al Manchester City, non sta tenendo un rendimento adeguato alle aspettative (6 gol in 39 presenze lo scorso anno, uno solo in 16 gare quest’anno) e Guardiola non sarebbe soddisfatto. Nei pensieri del tecnico spagnolo, Jude Bellingham, mentre per Grealish dall’Inghilterra potrebbe anche arrivare un’apertura a un colpo in prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva intorno ai 70 milioni di euro. Importo non esiguo, ma che per il Milan, con l’eventuale incasso di una cessione di Leao, non sarebbe problematico investire.