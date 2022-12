TV PLAY | Offerta al Milan per Leao: “Contropartita importante”

In casa Milan continua a tenere banco la situazione relativa al rinnovo di contratto dell’attaccante Rafael Leao: c’è l’annuncio in diretta

Quest’oggi toccherà al Portogallo scendere in campo, nel match che chiuderà gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. La Nazionale lusitana affronterà faccia a faccia la Svizzera e parte ovviamente favorita per la conquista del passaggio di turno. Parlando dei portoghesi, inevitabilmente, si pensa a Rafael Leao, riserva di lusso della truppa targata Fernando Santos.

Al contrario di ciò che sta accadendo in Qatar, l’esterno classe ’99 è il punto fermo principale del Milan di mister Stefano Pioli, il quale ovviamente non ci pensa due volte a schierarlo sempre fra i titolari. D’altronde, il potenziale dell’attaccante ex Lille è davvero incredibile, tant’è che spesso e volentieri in Serie A travolge letteralmente le difese avversarie. Il club di Via Aldo Rossi, dal canto suo, desidera proseguire a lungo questo rapporto professionale, ma deve fare i conti con la spinosa situazione riguardante il rinnovo del contratto, la cui scadenza è prevista per giugno 2024.

Una volta terminata la competizione più prestigiosa in assoluto, il giovane calciatore e la dirigenza lombarda – capitanata da Paolo Maldini e Frederic Massara – torneranno a discutere del tema prolungamento, provando a raggiungere in maniera definitiva il nuovo accordo. Gli ostacoli, però, non mancano e l’interesse da parte dei top club europei rende ancora più complicato uno scenario già abbastanza intricato.

Cenolli a Tv Play su Leao: “Offerta del Chelsea”

In tal senso, bisogna tenere sempre in considerazione il forte apprezzamento da parte del Chelsea. A testimonianza di ciò, il nuovo tecnico Graham Potter si era espresso molto positivamente su Leao in conferenza stampa qualche settimana fa, riservandogli parole di grande stima. Dei ‘Blues’, inoltre, ha parlato l’agente Fifa Mario Cenolli, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play.

“C’è stata un’offerta del Chelsea per Leao – ha dichiarato Cenolli -, con una contropartita importante. Ma non ve la posso svelare“. Sul futuro dell’attaccante, il procuratore non si sbilancia: “Per me c’è un 50% di possibilità che resti al Milan. Ora come ora, bisogna valutare tutte le offerte anche in virtù del fair play finanziario. Il Milan sta puntando a vincere il campionato e a fare strada in Champions. Dipende da tanti fattori“.