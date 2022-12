A tutti ma non al Psg, il Milan ha il dopo Leao

Il Milan può approfittare dei rapporti non idilliaci con il Paris Saint-Germain: è lui il nome giusto per il dopo Leao

Questione di rapporti, mai stati ottimi. Il Paris Saint-Germain rischia di veder sfumare l’ennesimo grande colpo e ad approfittarne potrebbe essere il Milan.

I rossoneri in questo momento sono alle prese con la questione Leao. Il rinnovo del portoghese, in scadenza nel 2024, non è ancora arrivato e, nonostante i segnali incoraggianti che arrivano dal Qatar, la conferma del 25enne è tutt’altro che certa. Ecco perché appare logico che Maldini e Massara stiano con gli occhi ben aperti alla ricerca di occasioni buone anche per sostituirlo.

Così se Leao dovesse andare via a fine stagione, permettendo un importante incasso alla società rossonera, ecco che a Milano potrebbero pianificare un colpo ad effetto per far dimenticare Leao. Un colpo in attacco anche se magari non nella stessa posizione del portoghese.

Calciomercato Milan, idea Dembele per il post Leao

Il colpo potrebbe arrivare direttamente da Barcellona dove Ousmane Dembele non ha la conferma assicurata. In scadenza anche lui nel 2024, il suo nome è in cima agli obiettivi del Paris Saint-Germain ma i rapporti tra i parigini e il Barcellona non rendono semplice la trattativa.

I blaugrana non vorrebbero rinforzare la concorrenza ed allora potrebbero anche decidere di cedere Dembele con sconticino ad una squadra diversa dal Psg. In questo caso il Milan sarebbe la meta ideale visto i buoni rapporti con i club e l’esigenza di Pioli di avere un’alternativa in attacco – anche se sulla fascia opposta – in caso di partenza di Leao. Una pista da seguire con l’attaccante francese che è attualmente impegnato in Qatar con la propria Nazionale e domani sfiderà l’Inghilterra ai quarti. Soltanto dopo il Mondiale sarà tempo di pensare al mercato e il Barcellona potrebbe favorire la trattativa con il Milan pur di non vederlo dai ‘nemici’ del Psg.