Lukaku flop, nuova firma per l’Inter: cambia il futuro del bomber

L’attaccante belga ha accusato una ricaduta ad inizio settimana che potrebbe tenerlo fuori fino alla sosta per i Mondiali

Sembra essersi ormai rassegnato Romelu Lukaku dopo il nuovo problema muscolare evidenziato dagli esami strumentali dello scorso lunedì. Il centravanti belga con molta probabilità non rientrerà con la maglia dell’Inter prima del 2023 e nel frattempo è rientrato in Belgio per cercare di rimettersi in sesto il prima possibile ed arrivare in forma all’appuntamento con i Mondiali di Qatar 2022.

La stagione dell’ex centravanti del Chelsea è stata fino a questo momento tormentata. Dopo aver giocato le prime tre gare stagionali, il calciatore è stato vittima di un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per ben due mesi. Rientrato per una decina di minuti contro il Viktoria Plzen e per oltre 20′ con la Sampdoria, Lukaku avrebbe dovuto ulteriormente aumentare il suo minutaggio ieri sera nella sfida con il Bayern Monaco.

La ricaduta accusata gli ha però impedito di partire con i compagni nella trasferta tedesca e difficilmente gli consentirà di tornare a disposizione di Inzaghi per le ultime tre sfide di campionato prima della sosta. Allo stesso tempo, l’assenza del belga ha dato l’opportunità a Edin Dzeko di ritrovare spazio e mettersi in discussione. L’attaccante bosniaco, come gli è spesso capitato nella sua carriera, ha risposto presente ed è andato oltre le aspettative segnando 6 gol in tutte le competizioni.

Calciomercato Inter, Dzeko ora spera nel rinnovo

L’ex centravanti della Roma è giunto al suo ultimo anno di contratto con l’Inter dopo il biennale firmato nell’estate 2021. L’impatto avuto nell’ultimo periodo con la maglia nerazzurra potrebbe però cambiare il suo futuro, come spiegato dallo stesso attaccante la scorsa settimana dopo la vittoria sul Viktoria Plzen: “Non ci penso proprio al contratto. La stagione è in corso, mi sento bene e voglio giocare ancora a questi livelli. Basta che sto bene fisicamente e continui così. Con la maglia dell’Inter sicuramente, poi vediamo”.

Ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play, pochi giorni fa il direttore Walter Sabatini aveva speso grandi parole nei confronti di Dzeko: “Non lo perderei mai, perché è un uomo leale. Un grande uomo, corretto. È un gran compagno di squadra e, quindi, anche un valore aggiunto. Io dirigente uno come Dzeko me lo tengo sempre. Come sempre, però, dico anche che i dirigenti dovrebbero starsi zitti, sono altri che devono parlare”.

E’ vero che in questo momento tutti gli sforzi della dirigenza sono concentrati sul rinnovo di Milan Skriniar, anche lui in scadenza al termine dell’attuale stagione. Ma una volta risolto l’accordo per lo slovacco, il club tornerà a valutare la posizione degli altri calciatori a fine contratto, su tutti quello di un ritrovato Edin Dzeko che a suon di gol ha rimesso in discussione il proprio futuro con la maglia dell’Inter.