L’Inter trema, UFFICIALE: nuovo stop per Lukaku

Simone Inzaghi trema verso il Derby d’Italia con la Juventus: il comunicato ufficiale su Romelu Lukaku

Romelu Lukaku si ferma ancora. Nuovo problema muscolare per l’attaccante belga, che salterà la trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco.

Domenica prossima la sfida alla Juventus. “Di volta in volta si sta allenando senza problemi. È rientrato con il gol, ma chiaramente cercheremo di aumentare il suo minutaggio. L’importante è che continui ad allenarsi in questo modo”, aveva dichiarato Simone Inzaghi dopo la vittoria contro la Sampdoria. Il belga ha disputato 7 minuti, col ritorno al gol, con il Viktoria Plzen e 22 minuti sabato contro i blucerchiati. Oggi il nuovo stop: l’ex Chelsea salterà la trasferta in Germania contro il Bayern e quasi sicuramente il Derby d’Italia in programma domenica sera. Ma non solo. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, il 2023 con l’Inter di Romelu Lukaku potrebbe essere già finito. Il belga dovrebbe tornare in campo solo per il Mondiale.

Inter, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Lukaku

Questo il comunicato ufficiale del club: “Romelu Lukaku ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno”. Il centravanti, rivalutato tra qualche giorno, salterà con ogni probabilità anche la Juventus ed è a forte rischio anche per le ultime due partite di campionato prima della sosta per il Mondiale, contro Bologna e Atalanta, in trasferta a Bergamo. Arriva un’altra pesantissima tegola, dunque, nella stagione dell’attaccante belga.