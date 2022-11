Lukaku è tornato in Belgio: ecco cosa sta succedendo

Inter, Lukaku è alle prese con un nuovo infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra ed è tornato in Belgio: ecco il motivo

Tornato ad indossare nuovamente la maglia dell’Inter nel match di Champions League contro il Viktoria Plzen dopo due mesi di stop, Romelu Lukaku si è rifermato. Il belga, dopo esami clinico-strumentali effettuati all’Istituto Humanitas di Rozzano, ha rimediato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il giocatore è tornato in Belgio. L’obiettivo? Quello di rimettersi in forma quanto prima per essere a disposizione in vista del Mondiale in Qatar.