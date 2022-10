Juventus tra caso plusvalenze e la ‘Carta Ronaldo’: la situazione

La Juventus sta affrontando il caso plusvalenze e ora si torna a parlare della ‘Carta Ronaldo’: la situazione della famigerata scrittura privata col portoghese

Sono giornate complesse per la ‘Vecchia Signora’. Da una parte ci sono i risultati sul campo che stentano ad arrivare e con l’eliminazione ai gironi di Champions League ormai ufficiale, dall’altra il caso plusvalenze. In tutto questo, si torna a parlare della famigerata ‘Carta Ronaldo‘.

La Procura di Torino continua ad indagare sulla questione plusvalenze e falso in bilancio legata alla Juventus. Negli ultimi giorni c’è stato molto scalpore per la richiesta di domiciliari nei confronti di Andrea Agnelli. Una situazione spinosa e complicata, che va a sommarsi al momento difficile che sta vivendo la squadra sul rettangolo verde: ieri sera Maurizio Arrivabene ha chiesto rispetto nei confronti della società. Ora, però, torna anche lo spettro della ‘Carta Ronaldo’: ecco cosa sta succedendo.

Non solo il caso plusvalenza, rispunta la ‘Carta Ronaldo’ per la Juventus

Negli ultimi anni si è parlato spesso dell’esistenza di una ‘Carta Ronaldo‘, una scrittura privata tra la Juventus ed il fuoriclasse portoghese che secondo l’accusa conterrebbe una scambio di denaro che non sarebbe stato regolarmente contabilizzato a bilancio. Si parla di una cifra vicina ai 20 milioni di euro, come detto, concordata tra la società piemontese e l’entourage di Cristiano Ronaldo. Nella giornata di oggi, poi, ha fatto scalpore la notizia del possibile ritrovamento di questa scrittura privata: questa notizia, però, al momento non troverebbe conferme. Non c’è una certezza, quindi, sul ritrovamento della famosa ‘Carta Ronaldo’.

Quello che, invece, appare essere chiaro è l’esistenza di una scrittura privata tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. I dettagli di questo accordo, invece, non sono noti e ancora da approfondire. Il ritrovamento della ‘Carta Ronaldo’ rappresenterebbe un importante passo avanti nelle indagini proprio per questo motivo, perché permetterebbe di venire a conoscenza dell’accordo tra le parti. Inoltre, darebbe anche modo di verificare se tutto quello che è stato pattuito sia stato poi contabilizzato. Insomma, ci sono ancora tante zone d’ombre in questa vicenda e ogni possibile sviluppo andrà analizzato con grande attenzione.