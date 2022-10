Arrivabene e l’inchiesta sulle plusvalenze: “Vogliamo rispetto”

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, è intervenuto nel pre partita del match di Champions League contro il Benfica

Serata letteralmente cruciale per la Juventus. A breve i bianconeri affronteranno il Benfica, in una gara da dentro o fuori. Gli uomini di Allegri, infatti, dovranno necessariamente vincere per mantenere viva la speranza di staccare il pass per gli ottavi di finale. Compito molto arduo, considerando la forza tutt’altro che indifferente dell’avversario portoghese.

Servirà, dunque, dare il massimo, come precisato dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Il dirigente bianconero è intervenuto durante il pre gara, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Mediaset’. Arrivabene, per cominciare, si è così espresso sull’inchiesta plusvalenze: “Come spesso accade in questo paese, i processi si fanno prima sui giornali e, in un secondo momento, nelle sedi adeguate. Dopo la comunicazione da parte della Procura, la società ha chiarito la propria posizione. Ho letto le dichiarazioni rilasciate dai nostri legali. Già in un’altra occasione mi sono espresso, dicendo che rispettiamo chiunque ma vogliamo essere rispettati. Questo deve essere chiaro“.

LA GARA: “Come la stiamo vivendo? La stiamo vivendo per vincerla. Non abbiamo fatto tre ore di aereo per venire qui e scherzare. Ci mancano sei giocatori, ma questo non deve essere un alibi per chi va in campo. Piuttosto un motivo in più per giocarcela fino all’ultimo“.

SENSO DI APPARTENENZA: “Così mi vedo costretto a parlare da juventino e non da amministratore delegato. Noi siamo tutti attorno alla squadra. Io, il presidente, il vicepresidente e lo staff: il nostro impegno è massimo. Siamo vicini ai calciatori, ma loro devono meritare di vestire questa maglia“.

Benfica-Juventus, Arrivabene: “Mi aspetto che la squadra lotti fino all’ultimo”

JUVE COME IN UN GRAN PREMIO: “Oggi siamo in seconda fila, ma se hai una buona strategia puoi arrivare davanti agli altri a fine gara. Bisogna combattere fino all’ultima curva dell’ultimo giro. Mi aspetto che la squadra faccia questo, combattendo fino all’ultimo minuto anche quando ci sono i supplementari“.

SPOGLIATOIO DI HAIFA: “Cosa è cambiato? Il presidente Agnelli ha richiamato tutti alle proprie responsabilità. Questo ha fatto sì che ci si sia uniti, andando avanti cercando di fare le cose nel miglior modo possibile“.