Inter, esonero Inzaghi: il sostituto è già in citta

Già la gara col Barcellona potrebbe risultare decisiva per il futuro del tecnico. Un candidato alla panchina nerazzurra avvistato a Milano

Inzaghi si gioca tutto tra stasera e sabato in casa del Sassuolo. Ma l’esonero non è da escludere già appunto dopo il big match di Champions contro il Barcellona, in caso ovviamente di nuova pesante sconfitta.

L’allenatore piacentino è appeso a un filo, di fatto già ‘scaricato’ dalla dirigenza come dimostrano l’uscita di certe notizie, su tutte quelle relative al mancato arrivo di Dybala. “Siamo tutti in un’unica direzione da un anno e mezzo. C’è un confronto quotidiano. Si è fatta una scelta condivisa tutti insieme su Lukaku e Dybala”, ha replicato ieri Inzaghi in conferenza stampa. Poi c’è la questione Zhang, o meglio il rapporto col presidente che sarebbe diventato gelido nell’ultimo periodo a causa dei risultati ma, soprattutto, delle dichiarazioni dello stesso Inzaghi alla vigilia della gara con la Roma. Quelle a propria difesa, “porto titoli, aumentano i ricavi e diminuiscono le perdite”, viste come una invasione di campo da parte del numero uno della società di viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, Paulo Sousa per il post Inzaghi: portoghese a Milano

Chi al posto di Inzaghi? Marotta forse punterebbe sull’usato sicuro, sull’esperienza di Claudio Ranieri che ha già allenato l’Inter nella stagione 2011/2012 subentrando a Gasperini per poi essere rimpiazzato a sua volta da Stramaccioni dopo il ko con la Juventus. Ma resta ‘caldo’ il nome di Stankovic, in pole per la Sampdoria, e non tramonta l’altro ex, Paulo Sousa. Ieri in tribuna a Verona, il portoghese è il favorito per sostituire Cioffi sulla panchina degli scaligeri, sconfitti in casa dall’Udinese, ma intermediari hanno proposto il suo nome pure ai nerazzurri. In queste ore, come riporta ‘Sportmediaset’, Paulo Sousa è stato anche pizzicato a Milano…