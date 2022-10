CM.IT | Panchina Sampdoria: contatto in giornata con Stankovic

Ore decisive per la panchina dei blucerchiati, attualmente ultimi in classifica. Il tecnico serbo rimane davanti a tutti

C’è sempre Dejan Stankovic in prima fila per la panchina della Sampdoria, attualmente ultima in classifica con appena 2 punti conquistati nelle prime otto giornate di campionato. Due pareggi e sei sconfitte il magrissimo bottino conquistato da Giampaolo, con la pesante sconfitta casalinga contro il Monza di domenica costatagli l’esonero.

Dimessosi ad agosto dalla Stella Rossa dopo aver fallito per la terza volta la qualificazione ai gironi di Champions League, Stankovic è balzato in pole nella giornata di ieri. Come raccolto da Calciomercato.it, oggi ci sarà un contatto tra il serbo e la dirigenza doriana che già aveva provato a ingaggiarlo nel recente passato. Per lui si continua a parlare anche di Inter (il suo ‘sogno’), come eventuale sostituto di Simone Inzaghi, il quale si giocherà il proprio futuro in nerazzurro tra la sfida di stasera contro il Barcellona e quella di sabato col Sassuolo.

Stankovic non ha mai allenato in Italia, eccezion fatta per l’esperienza da vice di Stramaccioni all’Udinese nella stagione 2014/2015, iniziando di fatto la sua nuova carriera in Patria, con la ‘sua’ Stella Rossa. Al di là delle delusioni europee, l’avventura è stata positiva, vincente: in tre anni e mezzo ha vinto tre campionati e due coppe nazionali.

Calciomercato Sampdoria, Ranieri esce di scena: De Rossi prima alternativa a Stankovic

Il ‘Piano B’ per la panchina della Samp, che di certo vive un momento di confusione dovuto ancora ai problemi riguardanti la proprietà, è Daniele De Rossi, il cui sponsor è un grande ex doriano. In lizza, ma in una posizione defilata, ci sono poi D’Aversa (ancora sotto contratto), Andreazzoli e Semplici. Ranieri, invece, avrebbe rispedito al mittente la possibilità di un ritorno, dopo le due salvezze ottenute tra il 2019 e il 2021.