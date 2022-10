CM.IT | Stankovic in pole per la Sampdoria: gli ostacoli da superare

La Sampdoria deve scegliere il nome del nuovo allenatore dopo l’esonero di Giampaolo: Stankovic in pole, cosa manca per la fumata bianca

La Sampdoria va alla ricerca del nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, il club blucerchiato sta vivendo ore di concitate riflessioni per decidere a chi affidare il compito di rilanciare una squadra ultima in classifica e in profonda crisi.

I numeri del resto descrivono meglio di ogni altra cosa qual è il compito che attende il prossimo allenatore della Sampdoria: appena due punti in otto giornate di campionato, quattro gol fatti e sedici subiti, la sensazione di una squadra che ha bisogno di un elettroshock per provare a risalire la china. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il favorito per la panchina della società ligure resta Dejan Stankovic ma non è ancora arrivato il momento della fumata bianca. Questo perché la Sampdoria vive un momento di profonda confusione, anche di tipo societario, che complica l’iter per arrivare alla scelta definitiva.

Calciomercato Sampdoria, Stankotic in pole: le ultime di CM.IT

Come raccontato dalla nostra redazione, Stankovic è quindi davanti a tutti per prendere il posto di Giampaolo alla guida della formazione blucerchiata. Non una novità il nome dell’allenatore serbo che già in passato è stato cercato dai liguri per la panchina. Il suo profilo, che rientra anche tra i possibili successori di Inzaghi in caso di ribaltone all’Inter, al momento è davanti a quello di Daniele De Rossi e a due ex come Roberto D’Aversa e Claudio Ranieri.

Restano più defilate, invece, le candidature di Andreazzoli e Semplici, due nomi comunque da non escludere completamente. Un ampio ventaglio di nomi che testimonia la grande confusione che regna, al momento, alla Sampdoria. Con il profilo di Stankovic che resta in pole e potrebbe mettere d’accordo le varie anime che stanno discutendo sul futuro della squadra blucerchiata.