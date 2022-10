CM.IT – Casting Sampdoria: da De Rossi a Stankovic, le ultime 

Le ultime sui possibili successori della panchina blucerchiata dopo l’esonero di Giampaolo dell’ultima giornata

Sono ore di riflessioni in casa Sampdoria. L’esonero obbligato di Giampaolo ha infatti dato il là ad una serie di consultazioni per la panchina, in modo da scegliere in tempi rapidi il nuovo tecnico dei blucerchiati.

Per l’ormai ex tecnico della formazione doriana è stata infatti decisiva l’ultima sconfitta rimediata nello scontro diretto contro il Monza dell’ultimo turno. Numeri da incubo per l’allenatore che dopo otto giornate ha fatto registrare due soli pareggi e sei sconfitte, con 4 gol fatti e 16 subiti.

Sulla lista del club blucerchiato emerge innanzitutto il nome di D’Aversa, che è ancora sotto contratto, e il solito Ranieri, autore di una storica salvezza sulla panchina dei doriani. Nelle ultime ore, però, la lista dei preferiti è cambiata con De Rossi (supportato da un grande ex) e Stankovic in netta risalita. Per la seconda volta in pochi anni, la Samp torna quindi su due nomi già studiati e approfonditi.

L’ex centrocampista giallorosso, accostato anche alla Salernitana, è infatti sponsorizzato da diverse personalità del calcio, mentre l’allenatore serbo stuzzica e non poco un dirigente dei liguri. Le prossime ore si riveleranno decisive. Entro domani mattina verrà chiarito il profilo del nuovo condottiero, chiamato a risollevare una squadra parecchio in difficoltà dopo appena 8 giornate e con soli due punti fin qui conquistati.

Sullo sfondo, infine, non vanno del tutto scartati anche i nomi di Aurelio Andreazzoli e Leonardo Semplici. Entrambi rientrano tra le varie correnti di pensiero in seno alla società, anche se in questo momento non vi è ancora una linea chiara su quella che sarà la prossima guida della Sampdoria tra i tanti tecnici presi in considerazione nelle ultime ore.