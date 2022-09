Virata Inter, arriva anche la conferma

Cambia totalmente obiettivo l’Inter che decide di virare su un giovane talento: arriva la conferma dalla Spagna

La sosta per le Nazionali potrebbe aiutare l‘Inter a sistemare un po’ la situazione preoccupante che si è creata in questo inizio di stagione. I nerazzurri infatti faticano a conquistare punti con le grandi, ma non solo come visto contro l’Udinese nell’ultima sconfitta incassata in campionato.

La squadra di Inzaghi sta mostrando diverse lacune, che Beppe Marotta potrebbe provare a colmare durante le finestre di calciomercato. In particolare a preoccupare è la corsia sinistra, dove dopo l’addio di Perisic si fatica a costruire azioni pericolose, con un Robin Gosens che continua a non convincere a pieno. Ai nerazzurri in estate, ma anche per gennaio, è stato accostato il profilo di Jordi Alba, terzino del Barcellona che in questo inizio di stagione sembra essere vittima di un cambio generazionale e sta trovando poco spazio. Arrivare al terzino spagnolo al momento sembrerebbe difficile, così Marotta potrebbe virare su un altro obiettivo sempre nel Barcellona. Arrivano conferme dalla Spagna.

Calciomercato Inter, conferme dalla Spagna: Balde nel mirino

Una delle priorità dell’Inter nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe essere quella di rinforzare la corsia sinistra. Robin Gosens continua a non convincere e i nerazzurri sembrerebbero intenzionati a puntare il mirino ancora una volta in Spagna, precisamente nel Barcellona.

La conferma arriva dal sito spagnolo ‘Elgoldigital.com’: con Jordi Alba che sembrerebbe complicarsi, l’Inter sembrerebbe aver puntato il mirino su Alejandro Balde. Il terzino classe 2003 fino ad ora ha collezionato cinque presenze in Liga, mettendo già a segno tre assist. Il giovane spagnolo insieme a Marcos Alonso avrebbe scavalcato per ora Jordi Alba nelle gerarchie di Xavi, ma non è da escludere anche un ribaltamento della situazione. Inoltre la scadenza del contratto coi blaugrana nel 2024 e il rinnovo ancora non arrivato potrebbe facilitare la situazione per l’Inter, soprattutto a livello economico. Dunque l’Inter continua a osservare con interesse tra le fila del Barcellona e proprio il classe 2003 potrebbe aver stregato la società nerazzurra per rinforzare la fascia sinistra anche in chiave futura.