Inter ‘snobbata‘ dal Campione del Mondo: futuro già deciso

Calciomercato Inter, le ultime notizie che trapelano dalla Spagna: nonostante il poco minutaglie, vuole ancora giocarsi le sue chances.

Dopo la brutta sconfitta patita alla Dacia Arena di Udine, l’Inter di Simone Inzaghi non può più permettersi di sbagliare, per evitare di perdere ulteriore contatto con le prime della classe.

Il club ha ribadito la propria fiducia al tecnico piacentino, anche se chiaramente come spesso accade in queste circostanza sarà il campo a fornire il verdetto definitivo, con i nerazzurri a caccia di quella solidità e fantasia nella manovra che in questo primo scorcio di stagione si sono viste soltanto a singhiozzo. D’altro canto, nel caso in cui si dovessero palesare incombenti emergenze in settori del campo di nevralgica importanza, non è escluso che Marotta provi a capitalizzare al massimo qualche occasione intrigante nella prossima sessione invernale di calciomercato. Ragion per cui, per i meneghini potrebbero ritornare in auge profili già accostati in passato.

Calciomercato Inter, Jordi Alba ha le idee chiare

In questo senso, occhio alla situazione legata alla corsia mancina. Fino a questo momento Gosens ha deluso le attese: sebbene l’ex esterno dell’Atalanta abbia confermato i contatti con il Bayer, esternando però la propria volontà di giocarsi le sue chances con l’Inter, ci si aspetta un cambio di marcia dal classe ’94, legato ai nerazzurri da un contratto in scadenza nel 2026. Ragion per cui, nelle scorse settimane era stata paventata la possibilità di un interessamento di Marotta per Jordi Alba, che sta facendo fatica a ritagliarsi il proprio spazio al Barcellona, alla luce della folta concorrenza in casa blaugrana.

Come riferito da “Sport“, però, la volontà dell’esterno spagnolo di piede mancino è quella di rispettare il suo contratto con il Barça, in scadenza nel 2024. L’ex Campione del Mondo non ha mai preso in considerazione offerte provenienti da altri club, mettendo costantemente in cima alla lista delle sue priorità il Barcellona, dal quale si sarebbe auspicato, però, un altro tipo di trattamento. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il futuro di Jordi Alba sarà ancora al Barcellona: chiaramente, in questo genere di situazioni, improvvisi ribaltoni sono da mettere sempre in preventivo.