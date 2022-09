Marotta ‘diabolico’: non firma col Barcellona, lo prende l’Inter

Il club nerazzurro progetta già le mosse future in tema di calciomercato. Sulla lista della spesa figurerebbe anche un talento del Barcellona

In casa Inter il momento è a dir poco delicato. Ieri a Udine è già arrivata la quarta sconfitta stagionale, con Inzaghi di conseguenza tornato nell’occhio del ciclone e nel mirino di una buona fetta dei tifosi. Ognuno di loro invoca l’esonero, che a meno di clamorose sorprese non arriverà considerate le difficoltà finanziarie della società targata Suning. Il tecnico piacentino ha ancora la fiducia del club, anche se in parte ‘obbligata’.

Per il presente il tema rimane comunque la ‘posizione’ di Inzaghi, mentre per il futuro non ci si può che spostare sul calciomercato, con la dirigenza che sta già progettando – tra le solite e ben note difficoltà, in attesa magari di novità sulla proprietà – le mosse future.

A proposito di Inter che verrà, dalla Spagna arriva una notizia inattesa che parla di un forte interesse nerazzurro per uno dei talenti del Barcellona di Xavi. Si tratta di Alex Balde, laterale mancino di grande prospettiva il cui contratto coi blaugrana scade a giugno 2024. Stando alle indiscrezioni di ‘Futbol Total’, Marotta e soci ragionano su un eventuale assalto al suo cartellino qualora il ragazzo e il suo entourage – capitanato da un certo Jorge Mendes – non dovessero giungere a un accordo per il rinnovo.

Il Barça vorrebbe prolungare fino al 2027, ma appunto per ora non ci sono evidentemente intese sulle cifre. E, forse, garanzie assolute sotto l’aspetto tecnico. In sostanza, Xavi vuole puntare o meno su di lui? Va detto che l’allenatore catalano sta dimostrando di credere nel ragazzo, come dimostrano i quasi 400′ minuti concessigli in questo inizio di stagione. Di questi, novanta nell’ultima sfida di Liga di due giorni fa contro l’Elche.

Calciomercato Inter, Alex Balde per ‘dimenticare’ il flop Gosens

Bravo a difendere e a servire assist, già 3 in questo avvio di annata, il 18enne spagnolo con papà guineano e mamma dominicana sarebbe per l’Inter un grande investimento sia per il presente che per il futuro, il talento ideale per provare a ‘dimenticare’ il flop Gosens.