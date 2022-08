Irrompe Klopp, ora la Juventus può perderlo davvero

La Juventus lavora su più fronti ma deve ora fare i conti con l’inserimento prepotente dalla Premier League: l’ultima indiscrezione

La Juventus ha fretta. A nove giorni dalla fine del calciomercato, i bianconeri devono regalare almeno due pedine a Massimiliano Allegri. Il pareggio contro la Sampdoria ha evidenziato la necessità di completare la rosa a disposizione del tecnico toscano.

I rinforzi cercati da Cherubini sono ormai noti da tempo. Per l’attacco c’è l’accordo con Milik, ma resta ancora in piedi anche la pista Depay. Una decisione arriverà nella prossime ore e metterà fine ad uno dei due punti interrogativi per la Juventus. L’altro riguarda il centrocampo e anche qui se ne parla da settimana. Allegri va alla ricerca di un regista, una carenza evidenziata molto bene dalla gara di Marassi. Nella lista degli obiettivi il nome cerchiato in rosso è quello di Leandro Paredes. Come raccontato da Calciomercato.it, l’accordo con il giocatore c’è da tempo e finora l’affare non è andato in porto per la necessità da parte della Juve di perfezionare un’uscita.

Sfumata quella di Rabiot al Manchester United e vista la difficoltà a piazzare Arthur, ecco che – come riportato dalla nostra redazione – in casa bianconera stanno pensando di chiudere l’affare per l’argentino subito e lavorare poi per cedere un esubero. Una eventualità da prendere ancora più in considerazione dopo l’inserimento possibile dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, insidia Liverpool per Paredes

Stando a quanto riportato in Inghilterra, infatti, il Liverpool starebbe valutando proprio Paredes per rinforzare un centrocampo falcidiato dagli infortuni. I ‘Red Devils’ hanno avuto un avvio di stagione decisamente complicato e Klopp potrebbe rivolgersi al mercato per risalire la china.

Paredes è uno dei nomi anche se Gastón Edul, giornalista di ‘Tyc Sports’, riferisce che non c’è stato alcun contatto tra il Liverpool e il centrocampista argentino. Edul parla di una voce emersa in Inghilterra, rilanciando anche la Juventus come pista tutt’altro che spenta e con il calciatore che aspetterebbe proprio i bianconeri. Che devono però fare in fretta: il tempo che passa può rendere complicata una trattativa che attendere ormai da tempo il via libera definitivo per essere perfezionata.