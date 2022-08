L’annuncio dell’agente cambia l’attacco della Juve: “Non si muove”

Il mercato della Juventus continua a tenere banco, con Allegri alla ricerca di un attaccante: l’annuncio dell’agente blocca tutto

La stagione della Juventus è iniziata con una vittoria convincente contro il Sassuolo: le due reti di Dusan Vlahovic e la super prestazione di Angel Di Maria fanno ben sperare i tifosi bianconeri. La dirigenza però, su espressa richiesta di Allegri, è ancora alla ricerca di un giocatore per completare il reparto offensivo.

Moise Kean non riesce a dare garanzie sufficienti al tecnico livornese, come ha dimostrato con il ritardo che gli è costato la convocazione per l’amichevole contro l’Atletico Madrid, e un nuovo innesto appare necessario. Dalla prima partita ufficiale, poi, Angel Di Maria è uscito infortunato: nella giornata di oggi il ‘Fideo’ verrà sottoposto ad esami più approfonditi per stabilire l’entità del problema muscolare. Anche per questo, la Juve vorrebbe chiudere in tempi brevi l’acquisto di un nuovo attaccante. L’annuncio dell’agente, però, complica i piani della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato, l’agente di Morata ferma la Juve: “Resta all’Atletico”

La prima scelta di Massimiliano Allegri per completare il reparto offensivo di ‘Madama’ è sempre stata solamente una: Alvaro Morata. Il feeling tra il tecnico livornese e l’attaccante spagnolo nasce molti anni fa e non ha mai vissuto un calo. Questa volta, però, la dirigenza della Juventus, come vi abbiamo ampiamente anticipato su Calciomercato.it, non riuscirà a consegnare Alvarito a Max.

L’agente di Morata, Juanma Lopez, ha parlato ai microfoni del ‘Chiringuito’ dopo la vittoria dell’Atleti in campionato: “Alvaro ha un contratto con l’Atletico Madrid e siamo in agosto inoltrato, resta qui”. Dichiarazioni piuttosto nette, che spiegano molto bene la situazione attuale. Anche per questo, come rivelato su queste pagine, la Juventus ha virato in maniera decisa su Memphis Depay.

L’olandese non rientra nel progetto tecnico di Xavi e il Barcellona, anche per liberare spazio salariale, è disposto a liberarlo a parametro zero. Per i bianconeri, quindi, si è aperta un’occasione imperdibile e la volontà della dirigenza piemontese è quella di chiudere in tempi brevi l’operazione. Allegri aspetta un attaccante e, come annunciato dal suo agente, non sarà Alvaro Morata.