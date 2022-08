Depay, la Juventus, il contratto e la carte de libertad: settimana bollente

Nel giorno dell’esordio ufficiale nel campionato di Serie A 2022/2023, tiene banco in casa Juventus il calciomercato

Questa sera, alle 20.45, la Juventus farà il suo esordio nel campionato di Serie A, stagione 2022/2023, con rinnovate ambizioni di vittoria, dopo un’annata, quella precedente, terminata con ‘zeru tituli’, per dirla alla José Mourinho, attuale allenatore della Roma.

Le parole pronunciate dall’allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia non lasciano spazio a dubbi: “La Juventus ha il dovere di provare a vincere, ci sono ottime squadre e questo sarà un campionato con 5/6 pretendenti al titolo e noi saremo tra quelle. Bisognerà migliorare la squadra sotto tutti i punti di vista, del gioco e della fase difensiva. La società è stata molto brava a sostituire tutti quelli che sono partiti. Contro il Sassuolo ci sarà da soffrire, ma avere grande rispetto dell’avversario è sempre stata una prerogativa delle squadre vincenti. Però siamo sereni e tranquilli e abbiamo entusiasmo per la partita”.

Allegri non si è sottratto neanche alle domande riguardanti il calciomercato: “È inutile parlare del mercato, perché ci pensa la società. Sono stati sostituiti i giocatori che sono andati via, noi dobbiamo lavorare e non dobbiamo pensare alle voci di mercato perché diventano deleterie”. E il club sta, infatti, pensando, tra le altre cose, a rinforzare il reparto avanzato con un giocatore che possa far rifiatare, ma anche giocare insieme, Dusan Vlahovic. “Sta bene, è rientrato dopo il problema che ha avuto questa estate. Ci vuole un attimo di pazienza per rivederlo al 100%, ma ha tutte le possibilità per fare una grande stagione”, le parole del trainer toscano sul nuovo numero 9 della Juventus.

Depay, il triennale e la rescissione: la situazione

Il nome sul quale la Juventus sta lavorando alacremente è quello di Memphis Depay. All’esordio nella Liga del Barcellona contro il Rayo Vallecano, l’allenatore Xavi lo ha tenuto in panchina per 90 minuti, nonostante il risultato fissato sullo 0-0: un segnale inequivocabile. L’olandese, dopo un solo anno, è pronto a lasciare i catalani e la Juventus osserva con estremo interesse la situazione. Gli avvocati dell’ex Lione e il Barça stanno trattando la rescissione del contratto, in scadenza nel giugno 2023.

Dunque, Depay arriverebbe a Torino a costo zero, dopo Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi arrivati con la stessa formula. In attesa della cosiddetta ‘carta de libertad‘, la Juve discute con l’entourage del calciatore per un contratto pluriennale, 3 anni o 2 più opzione per un’ulteriore stagione, da circa 6 milioni di euro netti, bonus compresi. La trattativa prosegue su entrambi i fronti e quella appena iniziata può essere la settimana decisiva, in un senso o nell’altro.