Distanza con la Juventus: Depay vuole di meglio

La Juventus continua a trattare con Memphis Depay, ma è presente ancora una distanza: il giocatore avrebbe una volontà ben precisa

Domani inizierà ufficialmente la stagione della Juventus, ma il mercato è ancora nel vivo e la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è ancora da completare: come vi stiamo raccontando da settimane, il nome caldo ora è quello di Memphis Depay.

In conferenza stampa, il tecnico livornese non ha voluto parlare del mercato, deponendo totale fiducia nel lavoro della società. Non è un mistero che il reparto offensivo bianconeri necessiti ancora di essere puntellato e Memphis Depay, grazie alla sua capacità di giocare sia come esterno sinistro che come punta centrale, rappresenta il profilo ideale. Inoltre, l’olandese può liberarsi a zero dal Barcellona e raggiungere la ‘Vecchia Signora’ come una vera e propria occasione. In questo senso, però, Depay avrebbe espresso una richiesta precisa alla Juventus e la distanza non sarebbe ancora stata colmata.

Calciomercato Juventus, ancora distanza con Depay | Un biennale non gli basta

Ai microfoni di ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha rivelato che ci sarebbe ancora una distanza tra la Juventus e Memphis Depay. Questo perché il giocatore non sarebbe soddisfatto di firmare un contratto biennale, come invece propone la Juventus, e vorrebbe almeno un triennale. Inoltre, l’olandese sarebbe già in possesso della carta liberatoria da parte del Barcellona e potrebbe accasarsi a parametro zero sotto la ‘Mole’.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, per il trasferimento di Depay manca ancora un accordo sui bonus e sulla buonuscita dal Barcellona. Quello che è certo, però, è che la volontà di tutte le parti in causa sia quella di arrivare ad un accordo e di rendere questa operazione di mercato realtà. Avere anche l’ex United all’interno della propria rosa, consentirebbe ad Allegri di avere a disposizione il miglior pacchetto offensivo in Serie A e uno dei migliori attacchi in Europa. La Juventus alzerebbe ulteriormente l’asticella con Depay, che a sua volta continuerebbe a restare ad alti livelli, dando seguito a quanto di buono ha fatto a Barcellona. Il grande colpo di mercato di ‘Madama’ nelle prossime settimane può essere il leone olandese.