Per Depay la Juve non è più sola: Allegri tradito ancora

Nuovo inserimento per Memphis Depay, con la Juventus che ora non sarebbe l’unico club interessato: Allegri tradito ancora

Oggi è la giornata di Filip Kostic, atteso a Torino per essere sottoposto alle visite mediche e poi per la firma definitiva con la ‘Vecchia Signora’. La Juventus, intanto, ha già fissato il prossimo obiettivo: Memphis Depay.

Quella dell’attaccante olandese rappresenta, molto probabilmente, l’occasione più ghiotta attualmente sul mercato. Lo sanno bene a Torino, dove da giorni stanno trattando con il Barcellona per trovare l’incastro giusto. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle ultime giornate, gli ultimi ostacoli da superare sono quelli dei bonus e della rescissione con il club catalano: l’accordo con il giocatore, invece, è sempre più vicino. Intanto, però, su Depay sarebbe piombato un altro club e ora Allegri potrebbe essere preoccupato.

Calciomercato Juventus, anche il Tottenham su Depay | E rispunta il nome di Martial

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ancora una volta sulla strada della Juventus torna ad esserci il Tottenham: Fabio Paratici, infatti, avrebbe chiesto informazioni al Barcellona e all’entourage del giocatore riguardo a Memphis Depay. Al momento gli ‘Spurs’ non sono andati oltre al sondaggio, ma la forza economica del club londinese potrebbe spaventare la ‘Vecchia Signora’.

Non sarebbe la prima volta che l’accoppiata Conte-Paratici si frappone tra la Juve ed i suoi obiettivi. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine nelle scorse settimane, il Tottenham resta in forte pressing per Zaniolo: la stella della Roma che tanto piace alla dirigenza bianconera. Dopo Zaniolo, quindi, anche per Depay i bianconeri potrebbero dover fronteggiare la concorrenza degli ‘Spurs’.

Sempre secondo la rosea, poi, la Juventus avrebbe anche individuato un’alternativa nel caso in cui l’affare Depay non dovesse andare in porto. In quel caso, infatti, Cherubini e Arrivabene tornerebbero a bussare alla porta del Manchester United (con il quale stanno trattando per la cessione di Rabiot) per ottenere il prestito di Anthony Martial. Il francese sarebbe un profilo gradito da Massimiliano Allegri e in prestito potrebbe anche rappresentare l’occasione giusta per l’attacco bianconero. La prima scelta resta Memphis Depay, ma intanto la Juve lavora anche sulle alternative.