DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 10 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 10 agosto: giornate bollenti per i club nella settimana che dà inizio alla Serie A

Il countdown è quasi partito. Siamo entrati nella fase calda e decisiva della sessione estiva di calciomercato con le società di Serie A che stanno lavorando per portare a termine diverse trattative utili a completare le rispettive rose. Dalla Juventus al Milan passando per Inter, Roma e Napoli, tutte le ultime novità su acquisti e cessioni.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale:

LIVE

10.00 – Come anticipato da Calciomercato.it, Lochoshvili è un nuovo calciatore della Cremonese. Depositato il contratto.

9.45 – A Torino sono in corso le visite mediche di Nikola Vlasic.

9.33 – Il Torino non ha mai mollato la pista Miranchuk. Trattativa ancora calda.

9.15 – CM.IT: Villarreal in pressing per chiudere Lo Celso in tempi brevi. Il giocatore predilige un ritorno al Submarino Amarillo all’ipotesi Fiorentina.

9.00 – CM.IT: ennesimo colpo del Monza che ha perfezionato l’ingaggio di Pablo Mari dall’Arsenal. Arriva in prestito con diritto di riscatto legato alla salvezza e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche.

8.45 – Sono stati risolti i problemi che hanno complicato il trasferimento di Dragowski dalla Fiorentina allo Spezia.

8.30 – Accordo totale tra Roma e Tottenham per Zaniolo ma, stando a quanto riporta il ‘Corriere dello sport’, Mourinho ha stoppato la cessione del calciatore.

8.15 – E’ il giorno di Kostic: il serbo è atteso a Torino per le visite mediche con la Juventus.

8.00 – Ieri sera cena tra Inter e Sassuolo per Pinamonti: tre ore di incontro tra i dirigenti delle due squadre.