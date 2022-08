La Cremonese è pronta a chiudere il doppio colpo: per Alvini in arrivo un difensore e un attaccante, le ultime di Calciomercato.it

La Cremonese accelera ed è pronta a chiudere nei prossimi giorni un doppio colpo di mercato. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Alvini è vicino a ricevere due rinforzi, uno per la difesa ed uno per l’attacco.

Si parte da Cyriel Dressers, 27 anni, attaccante in forza al Genk: rientrato in Belgio dopo un anno in prestito al Feyenoord, è vicinissimo al trasferimento alla Cremonese.

Società lombarda che domani potrebbe chiudere anche per il difensore: Luka Lochoshvili, 24 anni, in forza al Wolfsberger. Corteggiato anche dal Verona, il via libera per il georgiano potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì. Con il suo probabile acquisto, sfuma la pista che portava al turco Cenk Ozkacar del Lione. Continua quindi la campagna acquisti della società grigiorossa che dopo aver centrato il ritorno in Serie A, sta provando a costruire una squadra capace di lottare per la permanenza nel massimo campionato.