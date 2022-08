CM.IT | Fiorentina, la decisione di Lo Celso è molto vicina

Il centrocampista del Tottenham, Giovani Lo Celso, è fuori dal progetto di Antonio Conte. Per lui è pronta una nuova/vecchia avventura

Continua a tenere banco in casa Tottenham il futuro di Giovani Lo Celso. Il polivalente centrocampista argentino non viene considerato dal manager degli ‘Spurs’, Antonio Conte, ed è pronto ad affrontare un’altra avventura.

Dal gennaio scorso, il 26enne calciatore di Rosario è stato protagonista con la maglia del Villarreal di Unai Emery. E la Juventus se lo ricorda bene, visto che la squadra di Massimiliano Allegri è stata eliminata agli ottavi di finale della Champions League proprio dal ‘Submarino Amarillo’. Una metà di stagione da incorniciare quella dell’ex Paris Saint-Germain che, però, trasferitosi in prestito secco in Spagna, è tornato alla casa madre. Ma quel che è certo è che la sua avventura al Tottenham non proseguirà, nonostante un contratto in essere valido fino al 30 giugno del 2025. E le squadre interessate non mancano.

In principio, si è parlato molto della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Già diverse settimane fa, infatti, su queste pagine avete potuto leggere indiscrezioni riguardanti l’interesse della società viola per Lo Celso, voci che sono tornate prepotenti nelle ultime ore. Nel frattempo, però, si era scaldata la pista Napoli. La conferma di Piotr Zielinski, però, che ha rifiutato la corte serrata e i tanti milioni di euro messi sul tavolo dal West Ham, hanno di fatto bloccato la trattativa. Le parti avevano avuto anche diversi contatti concreti, ma non liberandosi lo spazio, l’affare non è andato in porto. Ma torniamo ad oggi.

Lo Celso vicino al ritorno al Villarreal: le ultime

La Fiorentina, come detto, ha rinnovato il proprio interesse per Giovani Lo Celso, muovendosi concretamente con il Tottenham. Il calciatore, però, ha sempre messo in prima fila nella sua testa la possibilità di fare ritorno al Villarreal dal tecnico che lo ha maggiormente valorizzato, in soli sei mesi, Unai Emery appunto, arrivando a giocarsi addirittura la possibilità di approdare nella finale della Champions League. Sogno infranto, poi, dal Liverpool di Jurgen Klopp. Nella prossima stagione, invece, la squadra spagnola disputerà la Conference League, proprio come la Fiorentina, e proveranno a succedere ai campioni in carica della Roma di José Mourinho.

Per quanto riguarda Lo Celso, le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it descrivono uno scenario decisamente segnato: il calciatore, infatti, è molto vicino al ritorno al Villarreal. La trattativa col Tottenham si sta sviluppando sulla base di un prestito secco, ma su questo aspetto le discussioni sono ancora aperte. Mentre la Fiorentina, allo stato attuale, non rappresenta la pista più percorribile. Novità sono attese nelle prossime ore e vi terremo, come sempre, aggiornati.