Inter, confermata anticipazione CM.IT: si sblocca l’addio di Sanchez

Alexis Sanchez sta per trovare l’accordo definitivo con l’Inter per la rescissione del contratto dopo i passi in avanti della scorsa settimana

Lo standby degli ultimi giorni sul fronte Alexis Sanchez non ha cambiato i piani dell’Inter per quanto riguarda il futuro dell’attaccante cileno. Dopo i passi in avanti che il club nerazzurro aveva mosso ad inizio settimana e che avevamo raccontato su Calciomercato.it, le parti sono ora vicinissime ad un accordo sulla rescissione.

Una trattativa non semplice, andata avanti per settimane tra i dirigenti nerazzurri e l’agente Felicevich. Lo stesso Sanchez non aveva smentito le voci sull’addio pochi giorni fa, nonostante vi fosse già parecchio ottimismo sulla sua risoluzione con il club interista ad un anno dalla naturale scadenza del suo contratto.

Conferme in tal senso sono arrivate dalla Francia, dove ad attenderlo a braccia aperte c’è il Marsiglia del nuovo allenatore Igor Tudor. Il club francese, di cui avevamo già parlato lo scorso 28 luglio, ha accelerato nelle ultime ore i contatti con l’entourage cercando di convincere Sanchez a sciogliere gli ultimissimi dubbi sulla destinazione.

Calciomercato Inter, Sanchez verso l’addio al Marsiglia

Grazie ai contatti frequenti dell’ultima settimana, l’Inter e l’entourage di Sanchez si sarebbero avvicinati ad un’intesa definitiva. Come raccontato da ‘RMC Sport’, nella giornata di domani potrebbe addirittura arrivare la firma ufficiale dell’attaccante cileno sulla rescissione del contratto che lo lega ai nerazzurri.

Ad attenderlo, come già spiegato, ci sarà il Marsiglia. Un accordo definitivo tra le due parti non è stato ancora raggiunto e alcune questioni burocratiche potrebbero rallentare la definizione dell’affare con il cileno. Ma come riportato dalla stampa francese, a Marsiglia sperano di poter sbloccare l’arrivo di Alexis Sanchez entro la prossima settimana.