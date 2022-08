Asse Londra-Torino, arriva gratis

Affare possibile sull’asse Londra-Torino, il giocatore può sbarcare gratis in Serie A

La furibonda lite tra Juric e Vagnati sembra aver portato novità importanti in casa Torino per quanto riguarda il mercato in entrata. Dopo il litigio tra tecnico e ds, il club granata ha svoltato notevolmente in chiave mercato. La proprietà vuole regalare importanti tasselli all’allenatore e uno di questi potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Dopo l’ufficialità di Lazaro, arrivato dall’Inter, il Torino lavora soprattutto a nuovi colpi per il reparto offensivo. Con Belotti che ha salutato al termine del suo contratto, il club piemontese riflette con attenzione su Maxi Gomez, possente centravanti uruguayano del Valencia, il cui approdo in granata potrebbe sbloccare il ritorno di Arthur in Spagna per la Juventus. Per l’attacco però c’è anche un’altra opzione, in particolare per quel ruolo di seconda punta-centrocampista offensivo che nel modulo di Juric agisce alle spalle dell’unica punta.

Torino, da Londra il nuovo arrivo: ipotesi Vlasic

Secondo ‘Sky Sport’ infatti il Toro monitora attentamente la situazione legata a Nikola Vlasic, centrocampista offensivo croato. Il giocatore, approdato al West Ham nell’estate 2021 per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, sarebbe già sul piede di partenza. Nella scorsa stagione, a Londra, non ha trovato molto spazio e potrebbe lasciare il club e la Premier League in prestito secco. Il croato non rientra infatti nei piani di Moyes, ma considerando anche il lungo contratto fino al 2026, gli ‘Hammers’ non si opporrebbero ad un addio in semplice prestito del classe 1997.

Un affare che alletta notevolmente il Torino, che ragiona con attenzione e che sarebbe pronto a cogliere quest’occasione. Vlasic sarebbe stato nel frattempo offerto anche ad altri club, tra cui Milan e Valencia, ma la pista granata appare al momento la più percorribile.