Un’altra partenza dall’Inter: UFFICIALE la firma col nuovo club

Marotta e Ausilio sfoltiscono la rosa dell’Inter. Ufficiale la cessione del calciatore non rientrante nei piani di Simone Inzaghi

Giornata di partenze in casa Inter. Dopo Alexis Sanchez, col quale è stato raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2023, il club nerazzurro ha salutato l’altro calciatore non rientrante nei piani di Simone Inzaghi.

Marotta e Ausilio al lavoro per sfoltire la rosa. In attesa della firma di Sanchez, attesa nella giornata di domani e della cessione di Pinamonti all’Atalanta, i dirigenti nerazzurri hanno perfezionato l’uscita di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco lascia Milano ma resta in Serie A, poco fa l’ufficialità del suo passaggio al Torino di mister Juric.

Calciomercato Inter, UFFICIALE Lazaro al Torino: prestito con diritto di riscatto

Stamane Lazaro ha svolto le visite mediche, firmando poi (vedi foto in alto, lui e il Ds Vagnati) il contratto che lo legherà al club di Urbano Cairo. Come conferma la nota ufficiale dei granata, il classe ’96 nativo di Graz è passato al Torino “a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo” a circa 6 milioni di euro.