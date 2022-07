La ricostruzione della furibonda lite tra il direttore sportivo del Torino e il tecnico Juric: volano parole pesanti

Atmosfera pesantissima in casa Torino. Lite furibonda tra il direttore sportivo Vagnati e il tecnico Juric nel ritiro a Waidring. I due si sono affrontati con parole pesantissime e uno scontro fisico evitato anche grazie all’intervento del team manager Marco Pellegri.

A immortalare la discussione particolarmente accesa tra i due, probabilmente dovuta a motivi di mercato, c’è anche un video che sta circolando sui social. Le immagini – riprese di nascosto – mostrano il faccia a faccia tra Vagnati e Juric. Inizia il tecnico: “Ti ho salvato la vita”, quindi Vagnati ribatte: “Quando vai dal presidente e non mi dici nulla, mi manchi di rispetto. A quel punto l’allenatore urla: “Voglio che vai via, voglio che sparisci”. “Ti faccio la squadra e l’alleni bene”, aggiunge il ds. “Non ti avvicinare – replica Juric – togliti dai co…”

L’atmosfera si riscalda e il dirigente attacca il tecnico: “Tu non mi alzi la voce, non mi alzi la voce perché non sei il c… di nessuno”. Juric non se la tiene: “Ma vattene a ca…”

Vagnati a quel punto ha continuato a ripetere a Juric di non alzare la voce, aggiungendo: “Devi avere rispetto, hai capito, devi avere rispetto”. Il botta e risposta è proseguito con l’ex Genoa che ha replicato al DS: “Pensa a lavorare”. Vagnati ancora: “Ti difendo sempre agli occhi di quel testa di c… Ti difendo sempre. Testa di mi…”

Torino, lite Juric-Vagnati: cosa è accaduto

Resta ora da vedere quali strascichi potrà avere l’accesa discussione tra i due. In casa Torino l’atmosfera non sembra essere certo serena e la lite tra i due lo testimonia. Già lo scorso anno, in avvio di campionato, tra la società e Juric c’erano state scintille prima della fine del calciomercato.