Conte si allea con il Milan: adesso Allegri teme di perderlo

Il mercato della Juventus potrebbe scontrarsi con Antonio Conte: il tecnico leccese ha fissato il prossimo obiettivo del Tottenham

I bianconeri dopo aver consegnato a Massimiliano Allegri tre grandi colpi come Angel Di Maria, Paul Pogba e Gleison Bremer ora stanno vivendo una fase di stallo sul mercato: servono le cessioni per sbloccare le entrate. Intanto, però, Antonio Conte fissa il nuovo obiettivo e spaventa ‘Madama’.

La storia recente della Juventus vede tra i principali protagonisti il tecnico salentino: è stato lui ad aprire il ciclo vincente dei 9 scudetti consecutivi ed è stato sempre lui ad interromperlo sulla panchina dell’Inter. Nel mercato di gennaio la decisione di Conte e Fabio Paratici di investire su Bentancur e Kulusevski ha permesso ai bianconeri di affondare il colpo su Dusan Vlahovic, ma questa estate le strategie degli ‘Spurs’ potrebbero complicare i piani della Juve. In particolare per quanto riguarda Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, anche Conte vuole Zaniolo: un aiuto dal Milan

Non è un mistero che la Juventus nutra un grande interesse per Nicolò Zaniolo, come vi raccontiamo sulle pagine di Calciomercato.it da diversi mesi. Un corteggiamento che procede a fuoco lento e che necessita di alcune operazioni in uscita per poi infuocarsi sul serio. Sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, poi, viene riportato come la corsa per il classe ’99 della Nazionale sia diventata un testa a testa con il Tottenham.

Nei giorni scorsi su queste pagine vi abbiamo rivelato l’entità della prima offerta ufficiale presentata alla Roma dagli ‘Spurs’: un’offerta gentilmente respinta dai giallorossi. Anche il club londinese necessita di concludere qualche operazione in uscita per poi avere la forza economica necessaria per affondare il colpo: in tal senso un aiuto può arrivare dal Milan, che sta cercando di acquistare Tanganga per il reparto arretrato. Una sfida a distanza tra Fabio Paratici e Federico Cherubini, ex colleghi e ora avversari sul mercato: inoltre, il duello coinvolge anche Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Un testa a testa affascinante da cui potrebbe uscire il prossimo club di Zaniolo, anche se non è da escludere a priori la possibilità che resti al servizio di Mourinho.