La Juventus lo ‘scarica’: se lo contendono Chelsea e United

La Juventus continua ad essere protagonista sul mercato, scaricato un pezzo pregiato: è sfida tra Chelsea e Manchester United

I bianconeri stanno rinforzando sensibilmente la squadra in vista della prossima stagione: nonostante la cessione di de Ligt, infatti, sono arrivati Bremer, Di Maria e Pogba. Ora il mercato della ‘Vecchia Signora’ può accendersi di nuovo.

L’arrivo del centrale brasiliano dal Torino potrebbe non essere l’ultimo in difesa. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, Bremer non esclude un altro difensore dai piani della Juventus. Oltre a de Ligt, infatti, anche Chiellini ha salutato questa estate e due rinforzi sono considerati necessari. Uno dei possibili eredi, però, sarebbe già stato scaricato dalla Juve.

Calciomercato Juventus, secondo rinforzo in difesa | Scaricato Pavard

La Juventus continua a lavorare per consegnare un secondo rinforzo in difesa per Massimiliano Allegri, ma secondo quanto riportato dalla ‘Bild’ i bianconeri si sarebbero tolti dalla corsa a Benjamin Pavard. Per il difensore francese, ormai, sarebbe una corsa a due tra Chelsea e Manchester United: i piani di Cherubini e Arrivabene avrebbero preso altre strade.

Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, infatti, la Juventus non molla la pista Pau Torres per la propria retroguardia. Il centrale del Villarreal si sposerebbe alla perfezione con Bremer e rappresenterebbe un grande rinforzo per il reparto arretrato. Inoltre, attenzione anche alla soluzione Milenkovic: il centrale della Fiorentina sarebbe il più semplice da raggiungere ed è comunque un profilo gradito da Allegri. Chi non rientra più nei piani, invece, è Pavard.