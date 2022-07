Juventus, scelta fatta per l’erede di de Ligt: ecco il nome giusto per rimpiazzare il difensore olandese

Un mercato difensori in pieno fermento in casa Juventus. Il club bianconero, che si presenta con un Chiellini in meno e con un Gatti in più nella propria rosa, sta ora lavorando sul fronte de Ligt. Il giocatore olandese è nel mirino del Bayern Monaco. Il club bavarese, con il ds Salihamidzic, ha incontrato la dirigenza bianconera a Torino per parlare proprio del difensore.

Con de Ligt quindi che si allontana sempre più, la Juventus dovrà necessariamente rimpiazzarlo. Sfumato Koulibaly, destinato nelle prossime ore ad approdare a Londra per firmare con il Chelsea, i bianconeri potrebbero puntare su Bremer per quanto riguarda la Serie A, anche se il brasiliano piace molto all’Inter, che resta in vantaggio.

Sondaggio CM.IT, Pau Torres l’uomo giusto per la Juve

Ecco quindi che la Juventus sembra costretta a dover comprare dall’estero il nuovo rinforzo per la difesa. Per questo abbiamo chiesto ai follower della nostra pagina Twitter su chi dovrebbero puntare i bianconeri. Per il 48,1% il nome giusto è quello di Pau Torres, centrale spagnolo del Villarreal, per cui, come vi abbiamo raccontato, ci sono stati contatti preliminari.

Il 22,6% dei votanti ha invece scelto Gabriel Magalhaes, difensore centrale brasiliano dell’Arsenal. Per il 21,8% il nome giusto per la Juventus sarebbe invece Kimpembe del Paris Saint-Germain. Molto più indietro invece la pista Akanji. Lo svizzero del Borussia Dortmund è stato infatti votato soltanto dal 7,5% degli utenti.