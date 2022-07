Nervi tesi Mourinho: frecciata alla società e svolta Zaniolo

José Mourinho lancia un segnale chiaro alla Roma e chiede uno sprint sul mercato: la svolta per Zaniolo è lo Special One

Il calciomercato è entrato nel vivo, come vi raccontiamo con dovizia di particolari sul nostro sito, con Juventus e Inter che hanno già confezionato i primi grandi acquisti. Chi, invece, inizia ad essere insofferente è José Mourinho.

Il mercato della Roma ha già consegnato al tecnico portoghese tre giocatori: Svilar, Matic e Celik, che ieri si è presentato a stampa e tifosi. Nonostante questo, come riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, lo Special One non sarebbe per niente soddisfatto dell’operato della società giallorossa fino a questo momento. Nei contorni di un evento che coinvolgeva sua figlia, Mourinho si è lasciato scappare una frecciatina rivolta alla società, esprimendo in maniera chiara la propria inquietudine per il mercato in entrata. Insomma, il mercato della Roma ora deve svoltare: è l’allenatore giallorosso a chiederlo.

Calciomercato Roma, Mourinho chiede la svolta | Zaniolo e Dybala si accendono

Le parole di José Mourinho sono piuttosto chiare e il senso delle sue inquietudini ancora più comprensibile. Lo ‘Special One’ vuole essere tra i protagonisti della prossima stagione in Serie A e, considerando che le avversarie si stanno rinforzando in maniera significativa, la società giallorossa deve rispondere con colpi all’altezza. Il portoghese mette fretta a Tiago Pinto, che nelle prossime settimane potrebbe accelerare su ogni fronte.

In particolare, la prima svolta potrebbe arrivare sul fronte Zaniolo. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, le richieste della Roma per il proprio numero ’22’ sono chiare e la trattativa con la Juventus avanza a fuoco lento. In entrata, invece, non è un mistero che il sogno di Mourinho presenta la faccia fanciullesca di Paulo Dybala. Mentre con l’Inter si sta registrando una fase di stallo, il club capitolino starebbe provando ad inserirsi e a convincere la ‘Joya’ a sposare la causa giallorossa. Mou, intanto, ha fretta.