CM.IT | Monza, Mingueza profilo gradito: ecco la situazione

Il Monza di Adriano Galliani non si ferma più: dopo gli affari in Serie A, si guarda in casa Barcellona per rinforzare la difesa

Come previsto, il Monza si sta rinforzando pesantemente dopo la promozione Serie A. Al di là delle battute sulla volontà di giocare la Champions League, il club brianzolo non ha mai fatto mistero dell’ambizione di costruire una squadra già competitiva per l’Europa. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani stanno mantenenedo fede agli impegni presi verbalmente.

Dopo aver annunciato Ranocchia, Carboni, Cragno, Stefano Sensi, ed aver chiuso per Matteo Pessina, il club brianzolo guarda all’estero per continuare la sua grande campagna acquisti.

Mingueza, l’ultima idea di Galliani

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Mingueza è una pista concreta per il Monza di Berlusconi. Il profilo del difensore, ai margini del Barcellona di Xavi, piace molto ai brianzoli, anche se al momento ancora non è partita una trattativa vera e propria coi blaugrana.

In corso valutazioni più approfondite prima di un eventuale affondo per Mingueza il cui contratto scade fra un anno. L’operazione sarebbe quindi possibile solo a titolo definitivo, ma non si esclude la formula del prestito post rinnovo ‘tattico’. Il difensore iberico nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze totali, di cui 19 nella Liga spagnola.

Giorgio Musso e Raffaele Amato