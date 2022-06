CM.IT | Sensi lascia l’Inter: fissate le visite mediche col Monza

Nuova avventura per Stefano Sensi che saluta nuovamente l’Inter dopo il prestito alla Sampdoria nella seconda parte della scorsa stagione

La lunga corte del Monza per Stefano Sensi si sta per chiudere positivamente. Il centrocampista di proprietà dell’Inter, dopo aver incontrato due giorni fa Adriano Galliani a Milano, si è convinto una volta per tutte ad accettare la destinazione in prestito per tutta la durata della prossima stagione.

Come confermato dalle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, che ha sempre seguito da vicino la trattativa con tutti gli aggiornamenti, il centrocampista nerazzurro ha sciolto le ultime riserve e nel pomeriggio ha comunicato il suo sì definitivo a Monza. L’accordo tra il club brianzolo e l’Inter, invece, era già stato raggiunto la scorsa settimana sulla base del prestito secco dopo il blitz di Galliani presso la sede nerazzurra.

Tra venerdì e sabato Sensi sosterrà le visite mediche, prima della firma sul nuovo contratto con il Monza. Un’ottima opportunità per un ragazzo tanto talentuoso quanto sfortunato, particolarmente apprezzato da Roberto Mancini che quando ne ha avuto l’opportunità lo ha sempre convocato nel gruppo della Nazionale Italiana.