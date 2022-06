VIDEO CM.IT | Terminato l’incontro tra Inter e Monza: le parole di Galliani su Pinamonti e Sensi

L’Inter continua a essere protagonista sul calciomercato. Nuovo incontro nella sede nerazzurra, questa volta con Adriano Galliani

L‘Inter non si muove solo in entrata, per forza di cose, ma prepara anche le uscite, per poi mettere a segno colpi decisivi per completare la rosa di Simone Inzaghi.

Andrea Pinamonti è tra i profili che potrebbe lasciare la Beneamata, questa volta definitivamente. Diverse squadre lo vorrebbero in Serie A e, tra queste, la più agguerrita sembra il Monza, pronta a metterlo al centro del suo attacco. Adriano Galliani è arrivato nella sede dell’Inter, come riportato dall’inviato di Calciomercato.it Giorgio Musso. Sono presenti anche Modesto e il ds Antonelli.

🎥 #Inter – L’Ad del #Monza Adriano #Galliani nella sede nerazzurra: tanti i nomi sul tavolo, fra tutti quelli di #Pirola e #Pinamonti. Il dirigente brianzolo scherza: “Non mi fanno entrare perché sono milanista” 😅 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/K2Mbg7y6Hq — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 23, 2022

L’Ad dei brianzoli cercherà di capire i margini per acquistare Pinamonti: l’intesa con l’Inter dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro, ma bisogna ottenere l’ok del calciatore. Su di lui ci sono Fiorentina, Atalanta e resta sullo sfondo la Salernitana. Il bomber si è preso del tempo per decidere e valutare tutte le piste. Non è l’unico nome sul piatto, dato che si parlerà (e tanto) anche di Lorenzo Pirola, che il Monza vorrebbe riscattare a meno degli 8 milioni inizialmente pattuiti con l’Inter. I tempi sono scaduti, ma i brianzoli sperano comunque di trattenere il difensore e con uno sconto da parte dei nerazzurri. Infine, chissà che non possa emergere nuovamente il nome di Stefano Sensi, fuori dal progetto di Inzaghi e che potrebbe impreziosire il centrocampo del Monza.

L’incontro tra Galliani e la dirigenza dell’Inter è terminato. L’Ad del Monza all’uscita ha commentato: “Pinamonti? Non so… Per oggi stiamo zitti, un’altra volta. Accordo per Pirola? Stiamo parlando di tante cose, anche di Sensi. Anche di Gagliardini? No. Pinamonti è un’opzione? Forse no. Vediamo. Abbiamo parlato di tante cose, è stato un incontro tra amici.