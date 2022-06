VIDEO CM.IT | Nuovo vertice Sensi-Galliani: il Monza attende l’ok

L’Inter sta sbloccando la cessione di Stefano Sensi sul mercato, molto vicino al Monza di Galliani e Berlusconi

La trattativa tra l’Inter e il Monza per la cessione di Stefano Sensi è pronta a decollare. Come raccontato nei giorni scorsi su Calciomercato.it in seguito all’incontro con Adriano Galliani presso la sede nerazzurra, quello del centrocampista interista è il nome più caldo sul tavolo delle due società.

Inter e Monza con l’incontro di settimana scorsa avevano già raggiunto un principio d’accordo per il prestito secco dell’ex Sassuolo per la durata di una stagione. Adesso, come confermato dalla nostra redazione, è atteso l’ok da parte dello stesso Sensi che negli ultimi sei mesi della scorsa annata era andato in prestito alla Sampdoria.

In particolare, questo pomeriggio è andato in scena un incontro interlocutorio tra l’ad Adriano Galliani ed il centrocampista nerazzurro presso il quartier generale del club brianzolo a Milano. Tutto a questo punto passa nelle mani del ragazzo, atteso ad una risposta definitiva nei prossimi giorni sul prestito al Monza che sta cercando di fare pressioni per convincerlo ad accettare la destinazione.

Pescato pochi minuti fa dalle nostre telecamere presso il capoluogo lombardo in compagnia della famiglia, Sensi ha preferito non rilasciare alcun tipo di dichiarazione su quello che sarà il suo futuro dalla prossima stagione.