Dall’Inter al Monza: visite mediche per il primo colpo di Berlusconi

C’è il primo colpo del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Lascia l’Inter e approda in Brianza

Arriva il primo colpo di calciomercato del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. I brianzoli hanno messo le mani su Andrea Ranocchia.

L’affare per far vestire l’ormai ex difensore dell‘Inter di biancorosso è in dirittura d’arrivo. L’intesa è davvero vicina e dopo la fumata bianca, attesa preso, farà le visite mediche. Pronto un contratto fino al 30 giugno 2024.

Un rinforzo importante e d’esperienza per il Monza, che come ha fatto capire il suo proprietario, vivrà un calciomercato da protagonista. Ranocchia potrebbe davvero essere solo il primo ex Inter a sbarcare in Brianza: l’interesse per Pinamonti e Sensi, infatti, resta vivo.

Prima, però, potrebbe toccare a Joao Pedro, in uscita dal Cagliari, altro obiettivo di prestigio, per un Monza scatenato.