CM.IT – Monza scatenato, Galliani riporta a casa Pessina: visite e firma

Il Monza scatenato sul mercato. Adriano Galliani e i suoi collaboratori non si fermano e piazzano l’ennesima colpo dopo la storica promozione in Serie A.

Dopo Ranocchia, Cragno, Carboni e Sensi, la società del patron Berlusconi ha chiuso anche l’ingaggio di Matteo Pessina: trovata l’intesa con l’Atalanta nelle ultime ore, con il Nazionale azzurro da mesi sogno ‘quasi’ proibito di Galliani. L’Ad biancorosso voleva a tutti i costi riportare a Monza il duttile centrocampista, nato nel capoluogo brianzolo e cresciuto nelle giovanili (sarà prezioso anche per le liste) prima di lasciare i biancorossi.

Come raccolto da Calciomercato.it, Pessina sbarcherà alla corte di Stroppa in prestito con obbligo di riscatto fissato (legato alla salvezza) intorno ai 15 milioni di euro. Mercoledì mattina sono in programma le visite mediche, prima della firma sul contratto e dell’ufficialità dell’affare. Il classe ’97 potrebbe indossare anche la fascia da capitano nel prossimo campionato. Altro colpo di spessore quindi per il Monza, con il club di Berlusconi e Galliani pronto a recitare subito un ruolo da protagonista o non da semplice comparsa nella massima serie.