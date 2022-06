Tesoretto de Ligt: nome a sorpresa per la Juventus

La cessione di de Ligt potrebbe fornire un maxi tesoretto alla Juventus: per la difesa, intanto, spunta un nome a sorpresa

Il mercato bianconero si è acceso in maniera definitiva e nelle prossime settimane potrebbe cambiare il volto dell’undici di Massimiliano Allegri: tutti gli occhi sono, ovviamente, su Matthijs de Ligt.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it con dovizia di particolari, il Chelsea sta provando a trovare l’incastro giusto per acquistare il centrale olandese. Le possibilità che il difensore cresciuto nelle giovanili dell’Ajax rinnovi con la Juventus sono, ormai, ai minimi termini. Inoltre, i ‘Blues’ non sono gli unici club di Premier League interessati: anche Manchester City e Manchester United osservano la situazione de Ligt con grande attenzione. L’unica certezza, al momento, è che se dovesse partire la Juventus incasserebbe una cifra monstre da re-investire sul mercato. Tra i possibili sostituti, poi, è spuntato un nome a sorpresa.

Calciomercato Juventus, tesoretto de Ligt | Tra i sostituti c’è anche Akanji

I possibili sostituti di Matthijs de Ligt in caso di cessione sono piuttosto noti: si tratta di giocatori come Koulibaly o, come raccontato nella giornata di oggi, di un nuovo tentativo per Gleison Bremer. Tra i giocatori visionati dalla Juventus per sostituire l’olandese, però, ci sarebbe anche una novità. Come riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i bianconeri avrebbero messo gli occhi anche su Manuel Akanji. Lo svizzero classe ’95 ha un contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare il Borussia Dortmund per una cifra vicina ai 25 milioni.

Una situazione simile a quella di Koulibaly, ma senza il problema di dover passare dal Napoli. La candidatura di Akanji potrebbe essere quella giusta per rinforzare il pacchetto arretrato di Allegri. Inoltre, continua la rosea, il tesoretto della cessione di de Ligt potrebbe essere utilizzato per dare l’assalto definitivo a Nicolò Zaniolo e per convincere la Roma a lasciarlo partire subito.