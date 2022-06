Skriniar, Bremer e de Ligt: la Juve fa saltare i piani dell’Inter

Il valzer dei difensori, con Skriniar, Bremer e de Ligt in primo piano, potrebbe essere scombinato dalla Juventus: attenta Inter

Ormai si sono rotti gli indugi ed il mercato è entrato nella fase più calda: Inter e Juventus si stanno imponendo come le assolute protagoniste per quanto riguarda la Serie A. Il valzer in difesa tra Skriniar, Bremer e de Ligt potrebbe risolversi con un finale sorprendente.

I nerazzurri da mesi lavorano per arrivare al centrale brasiliano, tra i migliori nel suo ruolo nell’ultima Serie A, ma non hanno ancora l’accordo col Torino. Intanto, come raccontato su queste pagine, le trattative con il PSG per Skriniar avanzano a grandi falcate. L’addio dello sloveno deve essere seguito immediatamente da un grande colpo in difesa, con Bremer individuato come il sostituto ideale, ma la Juventus potrebbe rovinare i piani di Marotta.

Calciomercato Inter, pericolo per Bremer | La Juventus si inserisce con decisione

Non è solamente Milan Skriniar ad essere vicino a lasciare la Serie A, ma anche per Matthijs de Ligt potrebbe verificarsi un destino simile. Come vi abbiamo raccontato dettagliatamente su queste pagine nei giorni scorsi, si è accesa la trattativa tra Juventus e Chelsea per il centrale olandese. I bianconeri vogliono ricavare il più possibile dall’addio dell’ex Ajax, con l’obiettivo di cercare poi il sostituto sul mercato e consegnarlo quanto prima a Massimiliano Allegri.

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe deciso di inserirsi con forza nella trattativa per Gleison Bremer. Il brasiliano sarebbe considerato, insieme a Koulibaly, il profilo ideale per sostituire de Ligt. I bianconeri vorrebbero sfruttare il fatto che i nerazzurri, pur avendo un accordo col giocatore ormai da tempo, non abbiano ancora un accordo col Torino. Inoltre, la Juventus con i granata avrebbe anche la carta Mandragora da utilizzare per presentare un’offerta più allettante e portare Bremer in bianconero. Il derby d’Italia di mercato è pronto a partire.