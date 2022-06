CM.IT | Fiorentina fiduciosa per Mandragora: c’è l’intesa con la Juventus

Le ultime della redazione di Calciomercato.it su Rolando Mandragora, la Fiorentina trova l’intesa con la Juventus per il centrocampista

Sviluppi importanti per il futuro di Rolando Mandragora, con la Fiorentina che compie passi in avanti importanti per il centrocampista. Il giocatore interessa molto a Italiano e può essere effettivamente lui il regista che i viola cercano.

Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la Fiorentina è ottimista sulla conclusione positiva dell’affare. Trovata l’intesa con la Juventus, con la quale i rapporti sono del resto ottimi visti i tanti affari siglati di recente. Il giocatore, al momento, è in vacanza, per limare gli ultimi dettagli bisognerà attendere la prossima settimana. Confermata, come da nostre anticipazioni, la distanza di tre milioni tra la proposta del Torino per acquistarlo e la richiesta della Juventus. Una distanza non elevatissima, ma che al momento appare difficile da colmare.