CM.IT | Mandragora tra Torino e Fiorentina: la situazione

Rolando Mandragora non è stato riscattato dal Torino: resta la distanza con la Juventus, la Fiorentina pronta a farsi avanti. I dettagli

E’ formalmente nuovamente un calciatore della Juventus Rolando Mandragora. Come raccontato da Calciomercato.it, il Torino non ha esercitato il diritto di riscatto previsto per il centrocampista che ha fatto ritorno in bianconero.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus è ferma ad una richiesta di circa 10 milioni di euro: c’è distanza con la proposta fatta dal Torino, anche se non enorme. Le parti continuano a trattare anche se per il calciatore c’è l’interesse della Fiorentina. Il club viola è da tempo sulle tracce del 24enne di Scampia: la squadra di Italiano ha la necessità di intervenire sulla mediana e di inserire in rosa un regista. Proprio per questo, se da parte del Torino non arriverà a breve un rilancio, la Fiorentina è pronta ad acquistare Mandragora.