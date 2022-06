CM.IT | Salta l’accordo: torna alla Juventus. Ma sarà addio per Allegri

Scaduto il termine per riscattare il giocatore che torna così alla Juventus. Il club bianconero però lo metterà di nuovo sul mercato: gli scenari

Rolando Mandragora, almeno per il momento, lascia il Torino. Scaduto infatti il termine ultimo per il riscatto da parte dei granata per il centrocampista, che torna quindi alla Juventus.

Il ‘Toro’ non ha esercitato la seconda opzione per rilevare a 14 milioni di euro – a titolo definitivo – il cartellino del classe ’97, che era appunto in prestito oneroso (1,5 milioni) con doppia opzione di riscatto nelle fila del sodalizio di Cairo. Le due società torinesi non hanno trovato l’accordo per la permanenza alla corte di Juric del giocatore: il Torino ha messo sul tavolo un assegno di circa 8 milioni, mentre la Juventus per non registrare una minusvalenza non è intenzionata a scendere sotto gli 11 milioni di euro.

Non hanno sortito effetto quindi i diversi contatti delle ultime settimane, con Mandragora che da oggi torna a essere formalmente un calciatore della ‘Vecchia Signora’. Il 25enne centrocampista non è destinato però a restare in bianconero alla corte di Allegri, visto che non fa parte dei progetti della dirigenza della Continassa e del tecnico livornese come raccolto da Calciomercato.it. Lo stesso Torino proverà un nuovo approccio visto il pressing di Juric per la riconferma dell’ex mancino di Udinese, Genoa e Crotone, anche se i sondaggi non mancano dall’Italia e dall’estero.

Calciomercato Juventus, Mandragora fuori dal progetto: le squadre in lizza

Diverse squadre sono pronte infatti a farsi avanti per Mandragora, specialmente dopo il mancato riscatto da parte del Torino. Non è un mistero l’interesse in primis per il centrocampista da parte della Fiorentina, a caccia di rinforzi in mediana dopo l’addio di Torreira.

Anche le due capitoline Lazio e Roma hanno chiesto informazioni per il classe ’97, che nel massimo campionato piace inoltre al neopromosso Monza. Da tenere in considerazione, infine, possibili sirene fuori dalla Serie A per Mandragora, che nell’ultima stagione con la maglia del Torino ha collezionato 23 gettoni con all’attivo una rete e due assist.